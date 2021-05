Bianca Drăgușanu se confruntă cu noi probleme. Fiica vedetei a ajuns pe mâna medicilor: "Tușește fără oprire"

In articol:

Bianca Drăgușanu nu trece prin cea mai bună perioadă din viața ei. Și nu, nu este vorba despre o problemă de plan sentimental, ci fiica vedetei de televiziune se confruntă cu mici probleme de sănătate. Frumoasa blondină nu a stat prea mult pe gânduri și a decis să o ducă pe Sofia la doctor.

Mai exact, micuța se confruntă cu o tuse, care se pare că nu îi dă pace de câteva zile. A mers la medic, a făcut analize, iar la momentul actual așteptă rezultatele. Extrem de îngrijorată, Bianca Drăgușanu a făcut primele declarații .

Bianca Drăgușanu și Sofia[Sursa foto: Instagram]

”Nu știu ce să mai fac. De o lună tușește fără oprire, am fost la medici, am făcut analize, am făcut teste de alergii…. Din păcate, Sofia nici nu mai poate să doarmă, tușește, săraca, toată noaptea. Încercăm să o tratăm cum au zis medicii, cu aerosoli, dar nu îi mai trece, sunt foarte îngrijorată din acest motiv.

Astea sunt probleme, nu tot felul de discuții și tot felul de speculații cu privire la viața mea. Acum, singura mea preocupare este fetița mea, asta e ceea ce mă interesează. Aștept rezultatele analizelor să vedem ce diagnostic i se va pune, să vedem cum tratăm această tuse care îi dă dureri de cap Sofiei. Altceva, sincer, nu mă prea interesează” a spus Bianca, pentru Fanatik.ro

Bianca Drăgușanu, apariție șocantă pe Internet

Bianca Drăgușanu a apărut pe Internet cu un cheag de sânge la ochi.

Extrem de îngrijorați, internauții au întrebat-o pe vedetă cu ce problemă se confruntă.

„Aici în ochi am fost atacată de un dragon. Glumesc…Am voie la ora asta să glumesc. Ori de la oboseală, ori de la tensiune, așa stă situația” , a spus Bianca Drăgușanu la InstaStory.