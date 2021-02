Bianca Drăgușanu și-a făcut de cap cu fosta soție a fostului soț! Cele două, unite împotriva Dariei Radionova? Video

feb 2, 2021 Autor: Calin Perian

Odată cu relaxarea restricțiilor cu privire la accesul în cluburi și restaurante, zona de nord a Capitalei a devenit, din nou, punctul central al chefurilor cu ștaif la care participă personaje mondene precum Bianca Drăgușanu.

Iar de curând, într-una dintre serile trecute, Bianca Drăgușanu și Iulia, cele două foste soții ale unui om de afaceri controversat, și-au făcut de cap așa cum știu ele mai bine.

Scăpate amândouă din relația pe care au avut-o cu actualul iubit al Dariei Radionova, Bianca Drăgușanu și Iulia au profitat la maximum de deschiderea cluburilor și, împreună, au dansat toata noaptea, buna dispoziție a celor două blondine fiind una de-a dreptul evidentă.

Cu Bianca Drăgușanu îmbrăcată complet în negru, iar Iulia toată în alb, și cu un chef de viață și de distracție de remarcat, cele două au fost cu siguranță atracția momentului din clubul din Nordul Capitalei, cele două fiind, la modul cel mai serios, atent urmărite de tot felul de domni care, probabil, îi invidiază pe care care au reușit să le cucerească...

În altă ordine de

idei, pe lângă prietenia pe care cele două o au de multă vreme, probabil amiciția lor este și mai bine sudată acum, Daria Radionova, iubita fostului lor soț, fiind unul dintre subiectele favorite de ”tocat” al Biancăi și al Iulia.

Bianca Dragusanu s-a pus pe chefuit

Nu de altceva, dar, cu siguranță, amândouă nu o prea au la inimă pe femeia cu care, acum, fostul lor soț încearcă să își refacă viața, aceasta fiind, de altfel, alături de el chiar dacă problemele lui cu legea sunt bine cunoscute și îl pot duce la închisoare, acuzat

într-un dosar care vizează trafic de persoane, șantaj și grup infracțional organizat.

Daria Radionova, soția numărul 3?

După ce Iulia și Bianca Drăgușanu au ajuns în fața ofițerului stării civile alături de controversatul afacerist, se pare că acum este momentul Dariei Radionova să devină mireasă. Și, susțin unele surse, nu a durat mult până să îi fie pusă întrebarea cea mare blondei Daria Radionova. „Da, m-a cerut. După ce o să scape de problemele cu care se confruntă în instanță, Alex o să facă oficial anunțul despre căsătoria noastră. Am fost introdusă în familie de ceva timp. Atunci când a fost arestat, zilnic vorbeam cu părinții și sora lui. Ne-am sprijinit reciproc în acele momente dificile. De asemenea, le-am întâlnit și pe cele două fiice uimitoare ale lui. Am petrecut mult timp împreună. Le-am dus la cumpărături, ne-am jucat și am gătit împreună. Ne-am uitat la filme și am petrecut ca o familie”, a declarat Daria Radionov a pentru Cancan.ro.