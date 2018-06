Bianca Dragusanu si-a filmat iubitul in masina si l-a intrebat de fosta iubita! Raspunsul bomba dat de Tristan

Dupa ce presa tabloida a speculat diverse detalii despre o presupusa fosta iubita de-a lui Tristan Tate, Bianca le-a inchis guta carcotasilor.

Frumoasa prezentatoare TV si-a intrebat direct iubitul, in fata tuturor, despre fostele lui iubite.



"Domule Tate, spune-mi cate ceva despre fostele tale iubite...", i-a spus Bianca.





Te referi la fostele mele din ziare. Ziarele nu vorbesc de fostele mele iubite. Cand am venit in Romania eram ca un copil intr-un magazin scapat intr-un cu dulciuri. Ma culcam cu multe femei frmuoase. Am avut doar 2-3 iubite serioase. Dar acele fete au suficienta clasa si demnitate sa nu vorbeasca asa ceva la ziare.

Continui sa citesc aceste fantezii, despre cum planuiam eu sa ma casatoresc cu niste fete despre care nici macar nu imi mai aduc aminte.



Acum ca te-am cunoscut pe tine, la naiba cu toate acele c$%ve"!", a spus Tristan Tate.



"Ma iubesti?", l-a mai intrebat Bianca.



"Stii asta deja...", a fost replica lui Tristan.