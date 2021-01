Bianca Drăgușanu și-a îngrijorat fanii! Ce probleme de sănătate are vedeta: „M-am speriat...”

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute evdete din România. Blondina este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii ei tot felul de videoclipuri și fotografii. Ea încearcă să își țină urmăritorii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei.

Recent, ea a trasmis un mesaj care i-a speriat pe mulți dintre ei.

În timp ce se afla la volan, Bianca Drăgușanu a făcut o mișcare greșită și a simțit că s-a „defectat”. Deoarece era o zi foarte plină, vedeta a chemat imediat un fizioterapeut la ea acasă, pentru a o pune pe picioare și a își duce la bun sfârșit toate activitățile.

„În timp ce mă duceam spre sală am făcut o mișcare greșită în mașină și efectiv m-a defectat. Mi s-au stricat rotițele. Am sunat-o pe tanti Luci, care este și fizioterapeut și a venit să mă repare, pentru că nu există nimic care să mă poată opri să-mi fac toate activitățile pe care mi le-am propus într-o zi. În acest moment are loc reparația mea, să zic așa. M-am speriat, dar mi-a trecut”,a povestit Bianca Drăgușanu, la InstaStory.

Bianca Drăgușanu se mărită din nou! „A treia oară e cu noroc”

Bianca Drăgușanu se simte mai fericită și împlinită decât oricând. Vedeta a recunoscut că trăiește din nou o poveste de dragoste, însă acesta nu este motivul principal al fericirii sale. Ea speră ca, în viitorul apropiat, să se căsătorească din nou.

„Sunt fericită si starea mi-o induc singura. Ca mai exista cineva in viata mea care ma face fericita, asta e adevarat. Traiesc viata pe care o merit si pe care mi-am dorit intotdeauna. Sunt un om care face ce simte. Eu nu vreau sa vorbesc despre partenerul din viata mea, vrea sa vorbesc despre mine. Sunt implinita. Am un copil sanatos, o afacere care functioneaza și viata mea merge in directia in care trebuie.

Da, ma marit… cândva. A treia oara e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o alta casatorie, iar acum e clar ca o sa ma marit. A treia oara va fi cu noroc. In sufletul meu imi era foarte dor să fiu linistita”,a explicat Bianca Drăgușanu, la Teo Show.