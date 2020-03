Bianca Drăgușanu a fost invitată la Teo Show de ziua ei. Frumoasa vedetă a izbucnit în lacrimi atunci când a povestit despre relația tensionată pe care o are cu soțul ei, Alex Bodi, dar și despre cearta pe care a avut-o cu el din cauza unei fotografii provocatoare pe care ea publicat-o.

Alex Bodi a surprins-o pe Bianca Drăgușanu și a venit și el în platoul emisiunii Teo Show pentru a vorbit despre ce se întâmplă între el și soția lui. Ceva mai discret privind viața personală și nu foarte dornic să apară din nou vorbind despre probleme de cuplu, soțul frumoasei blondine a acceptat totuși să facă noi lămuriri.

a spus Alex Bodi la Teo Show.

„I-am zis, i-am propus să avem un nou început. Noi inceputuri am avut, e a șaptea sau a opta oară cand ne certam sau pretindem că ne-am despărțit. Nu are rost să mintim, dar nici nu vrem ca la fiecare altercatie sau despartire să înștiințăm lumea. Am decis un pic să nu mai vorbim despre viața noastră personală. În momentul în care noi doi ne confruntam e ceva super exploziv. Certurile astea nu duc undeva ok pentru că si ea e epuizată. Sunt mulți factori: drumurile, calatoriile mele, faptul că sunt distant, intervin gelozii de pe partea amândurora. Eu incerc sa o inteleg pe ea ca femeie și o întreb anumite chestii. Ea, pe mine, ca bărbat, la fel mă înțelege, dar ea mă acuză de multe ori de niște lucruri, lucruri pe care eu în trecut le-am facut, dar nu inseamna că le fac tot timpul”, a spus Alex Bodi la Teo Show.



Bianca Drăgușanu vrea ca Alex Bodi să își ceară iertare

„Eu cred că trebuie să își ceară iertare în fața mea, în fața mamei mele, să își asume că a greșit, sa spună că eu nu i-am greșit niciodata și să spuna că este mandru de mine”, a spus Bianca Drăgușanu, atunci când a fost întrebată ce trebuie făcut pentru ca relația ei cu Alex Bodi să iasă din acest impas.

„Deci lucrul ăsta voiam să îl evit în public. Nu am cum să o fac. Da, față de mama ei mi-aș putea cere iertare pentru aminte lucruri pe care le-am spus, dar comportamentul meu și comportamentul dânsei față de mine nu are niciun fel de scuză. Față de ea (n.r.- față de Bianca) mi-am cerut și ieri scuze, deci nu sunt un om orgolios într-un sens prost. Faptul că sunt aici demonstrează că nu am orgoliu și nu vreau să fac contre”, a spus Alex Bodi, dând de înțeles că situația este tensionată și între el și doamna Madi, mama soției lui.

a spus Alex Bodi despre relația lui cu Bianca Drăgușanu.