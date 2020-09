Bianca Drăgușanu și Alex Bodi sunt împreună de doi ani

In articol:

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi sunt unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul românesc. Cei doi au trecut împreună prin momente bune, dar și extrem de dificile. Chiar dacă au avut un divorț foarte public, cei doi nu au putut sta departe unul de celălalt. De la divorț, ei s-au mai împăcat de trei ori.

Deși a mărturisit vehement că este definitiv, se pare că cei doi și-au găsit din nou drumul unul spre celălalt. Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au oferit primul interviu pentru un post de televiziune, după ce s-au împăcat din nou. Cei doi s-au despărțit chiar în ziua în care ar fi trebuit să sărbătorească doi ani de relație. Un gest făcut de Alex Bodi a făcut-o pe Bianca Drăgușanu să răbufnească.

Alex Bodi nu i-a cumpărat Biancăi DRăgușanu flori cu ocaiza aniversării lor: „M-am supărat, mi-am luat jucăriile și am plecat!”

Bianca Drăgușanu susține că Alex Bodi nu a avut un comportament exemplar în noaptea în care cei doi trebuiau să sărbătorească doi ani de relație. De aici ar fi pornit cearta care a dus la o despărțire între ei.

„N-am primit flori, la cât de atent și romantic a fost în fiecare lună, consider că a făcut ceva greșit în data de 1 spre 2 și m-am supărat foarte tare pe el, mi s-au amplificat mie niște pitici! M-am supărat, mi-am luat jucăriile și am plecat! Am încercat să atrag atenția asupra mea ca să-l enervez!”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru un post de televiziune.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, primul interviu după împăcare[Sursa foto: SpyNews]

Alex Bodi a făcut primul pas spre împăcare cu Bianca Drăgușanu

Ca de fiecare dată, afaceristul este primul care o caută pe Bianca Drăgușanu pentru a se împăca. Blondina susține că cei doi sunt dependenți unul de celălalt și au senitmente reale.

”Evident suntem dependenți unul de celălalt, pe sentimente reale! Tot timpul acționez și fac ceea ce cred și în ceea ce cred”, a mai spus Bianca Drăgușanu. (Citeste si: Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre partidele ei de amor! Unde și cum îi place să facă dragoste)