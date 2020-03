Bianca Drăgușanu și Alex Bodi țin primele pagini ale presei încă din toamna anului 2018, atunci când au apărut împreună prima dată. S-au căsătorit în 2019, iar șapte luni mai târziu au mers la notar și eu semnat actele de divorț. În timpul mariajului, cei doi au fost protagoniștii unor scene șocante și nu o dată s-au certat în public. Nici ziua în care s-au despărțit oficial nu a fost lipsită de evenimente pentru că și la notar s-au certat, ea a vrut să-l filmeze, el i-a spart telefonul, iar ea i-a aruncat lui telefonul pe geam.

Deși au divorțat, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi continuă războiul și se atacă unul pe celălalt pe internet. După ce ea a publicat pe pagina ei de Insatgram o fotografie în dreptul căreia a scris „Ce am avut și ce am pierdut”, el a redistribuit fotografia și i-a dat replica. ”Greșit: ce ai fost și ce ai rămas!!!”, a scris el, atacându-și fosta soție.

Bianca Drăgușanu a spus totul despre rusoaica lui Alex Bodi! ”Am plâns de atâtea ori și am suferit”

În mod ciudat, vedeta nu a fost surprinsă de apariția în peisaj a Dariei Radionova. Mai mult decât atât, în premieră pentru WOWbiz.ro, Bianca Drăgușanu a spus totul despre rusoaica lui Alex Bodi! ”Știam, nu m-a mirat deloc. Am aflat de când a pus piciorul la Monaco de această femeie. Nu este însă singura cu care m-a înșelat! Am plâns de atâtea ori și am suferit, încât, acum, vreau să închid ochii și să nu mă mai gânesc la nimic. Oricum,nici nu îmi mai pasă”, a conchis Bianca pentru WOWbiz.ro

