Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit în urmă cu doar câteva săptămâni, iar afaceristul s-a cuplat cu Daria Radionova, o tânără rusoiacă din Londra. Pe data de 1 iunie, el i-a trimis însă fostei lui soții un buchet uriaș de trandafiri, care, însă, nu a impresionat-o pe divă. Ea a dat foc biletului și florilor, dând de înțeles că vrea să lase în urmă povestea de dragoste trăită vreme de aproape doi ani.

Acum, Bianca Drăgușanu a dat de înțeles pe rețelele de socializare că ea și Alex Bodi sunt totusi pe drumul cel bun și că insistențele lui au dat totusi roade. Ea s-a fotografiat cu un deget în dreptul buzelor, ca și cum ar ascunde un secret. Ce i-a făcut însă pe fani să creadă că ea și fostul si soț formează din nou un cuplu sunt câteva dintre hashtag-urile pe care le-a folosit în descriere: „iubită, binecuvântată, libertate”, a scris Bianca Drăgușanu. Mai mult, a scris și „Monaco” pe Instagram , semn că urmează să plece în vacanță pe Coasta de Azur, acolo unde ea și Alex Bodi și-au petrecut luna de miere. În plus, a scris și „Ne vedem curând” și a adăugat și hashtag-ul cu doi lei, simboluri pe care ea le folosea de cele mai multe ori în fotografiile în care apărea alături de Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, dragoste cu năbădăi

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au format unul dintre cele mai controversate cupluri din România. S-au despărțit de nenumărate ori și nu o dată au fost protagoniștii unor scene violente desfășurate în plină stradă. În plus, în timpul scandalului de divorț și-au aruncat acuzații care mai de care mai grave.

În presă au apărut imagini cu Bianca Drăgușanu cu ochii vineți după un episod violent cu soțul ei. Chiar diva a publicat de mai multe ori pe pagina ei de Insatgram imagini în care apărea cu diverse semne pe corp și care dădeau de înțeles că ar fi fost victima violenței domestice.

Bianca Drăgușanu s-a întors de multe ori la Alex Bodi

În urmă cu două luni, Imediat după divorț, Bianca Drăgușanu a recunoscut că a fost vulnerabilă și naivă în relația cu Alex Bodi! Așa se explică, poate, și împăcarea rapidă, la nici o lună de la semnarea actelor de separare la notar.

”Sunt mai vulnerabilă atunci când mă îndrăgostesc, sunt mai naivă, sunt mai toantă așa..Iar el a profitat de lucrul acesta. Eu sunt foarte împăcată cu mine și consider că am făcut tot ce-i mai bine și mai bun, și am dat tot ce-i mai bun în relația asta, i-am demonstrat că sunt o femeie care merită. Dar mie nu îmi plac schimbările astea de comportament și de atitudine de la o oră la alta, mi se par foarte periculoase, dăunătoare și chiar mă sperie. Tocmai de aceea, vreau să mă retrag demnă din viața. A fost bărbatul vieții mele”, a comentat Bianca într-un live exclusiv la WOWbiz.ro, în urmă cu două luni, înainte de marea împăcare și de despărțirea care a urmat.