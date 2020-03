Ies la iveală noi detalii din scandalul dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, iar acum și mama vedetei este implicată. Totul ar fi început după o discuție mai aprinsă între cei doi. Alex Bodi s-ar fi enervat după reproșurile pe care le-ar fi primit din partea soacrei și ar fi avut un exces de furie. Potrvit martorilor, bărbatul a înjurat-o și ar fi sărit să o lovească pe mama Biancai, relatează Cancan.ro.

Femeia a sunat la 112 și i-a spus operatoarei că soțul fiicei ei a devenit agresiv. Întregul incident a avut loc chiar de ziua de naștere a Biancăi.

Bianca Drăgușanu și mama ei au sunat de mai multe ori la 112

Bianca Drăgușanu și mama ei, Madi Drăgușanu, au sunat de trei ori la 112 în ultima săpămțnă, potrivit Spynews.ro.

În ultima săptămână, Bianca a apelat o dată numărul unic de urgenţă, reclamând faptul că este ameninţată de soţul ei. Mama ei, însă, a sunat de două ori la Poliţie pentru a chema ajutoare.

Bianca Drăgușanu vrea ca Alex Bodi să își ceară iertare

„Eu cred că trebuie să își ceară iertare în fața mea, în fața mamei mele, să își asume că a greșit, sa spună că eu nu i-am greșit niciodata și să spuna că este mandru de mine”, a spus Bianca Drăgușanu, atunci când a fost întrebată ce trebuie făcut pentru ca relația ei cu Alex Bodi să iasă din acest impas.

„Deci lucrul ăsta voiam să îl evit în public. Nu am cum să o fac. Da, față de mama ei mi-aș putea cere iertare pentru aminte lucruri pe care le-am spus, dar comportamentul meu și comportamentul dânsei față de mine nu are niciun fel de scuză. Față de ea (n.r.- față de Bianca) mi-am cerut și ieri scuze, deci nu sunt un om orgolios într-un sens prost. Faptul că sunt aici demonstrează că nu am orgoliu și nu vreau să fac contre”, a spus Alex Bodi despre certurile dintre el și doamna Madi, semn că agresiunea din seara asta nu a fost primul moment tensionat dintre ei.