Bianca Drăgușanu nu a stat cu mâinile în sân după despărțirea de Alex Bodi. Frumoasa blondină a anunțat că s-a despărțit definit de Alex Bodi și această decizie chiar pare să fie așa, având în vedere că Bianca nu mai suferă așa cum o făcea odată, ci s- aruncat în brațele unui bărbat.

Bianca Drăgușanu se află acum în Turcia unde petrece timp prețios cu fostul iubit al Ioanei Filimon, Cengiz Şıklaroğlu. Unii apropiați spun că între cei doi nu este vorba despre o relație amoroasă la mijloc, ci una de prietenie profundă. Însă mesajele cu subînțele pe care le-a postat Bianca Drăgulanu aseară, în miez de noapte, demonstrează cu totul altceva.

Bianca Drăgușanu a postat un filmuleț cu textul „I am lost, baby/ Sunt pierdută, iubire” și l-a etichetat pe milionarul turc. La câteva secunde distanță milionarul a pus și el story-ul Biancăi pe profilul lui cu mesajul: „Are you lost, babygirl./Te-ai pierdut, iubito”, semn că blondina nu mai are nicio șansă se împace cu Alex Bodi.

Zvonurile conform cărora Bianca Drăgușanu s-ar fi aruncat în brațele unui milionar turc, după despărțirea de Alex Bodi, nu sunt confirmate. Care este de fapt adevărul.

Bianca Drăgușanu s-a despărțit de Alex Bodi, iar acum se zvonește că ar avea o relație cu un celebru milionar turc, fost iubit al Ioanei Filimon și al Otiliei Bilionera. Zvonurile spuneau că blondina s-ar fi aruncat deja în brațele bărbatului pentru a uita de relația cu Alex Bodi, însă Spynews demontează aceste zvonuri. Citește continuarea aici