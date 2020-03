Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au divorșțat în urmă cu aproximativ o săptămână, dar continuă să facă publice detalii scandaloase din mariajul controversat care a durat doar opt luni. După ce fostul soț al blondinei a apărut în cadrul unei emisiuni de televiziune și a spus că i-a dat o palmă fostei lui soții și că, ulterior, „mai în glumă, mai în serios”, i-a dat șase mii de euro pentru a nu-l denunța la Poliție, ea a decis să spună partea ei de adevăr.

Bianca Drăgușanu spune că banii pe care i-a primit erau, de fapt, suma pe care a trebuia să o încaseze după participarea la niște evenimente. Nu a onorat invitațiile tocmai din cauza vânătăilor pe care i le-a făcut Alex Bodi.

„Mi-a făcut o afirmație defăimătoare, a spus că mi-a dat un pumn în față, dar m-a plătit pentru asta. De fapt, banii pe care i-am primit sunt banii pe care i-am pierdut eu, în timpul în care a trebuit să stau acasă și să-mi tratez vânătăile. În perioada aia nu am putut onora câteva evenimente de pe urma cărora urma să încasez fix suma pe care mi-a virat-o el. Mi-a oferit această sumă de 6.000 de euro în cont pentru că îi era teamă că mă duc la poliție”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Cancan.

Bianca Drăgușanu: „ Alex Bodi m-a bătut rău de tot în mașină!”

Bianca Drăgușanu a povestit ce s-a întâmplat în mașină între ea și Alex Bodi și cum s-a ajuns la bătaie.

În starea în care eram, am urcat în avion și am venit acasă. Printr-un prieten comun, a doua zi, a încercat să ia legătura cu mine. Mai mult, mă suna de pe diverse numere de telefon. Mi-a zis să accept această sumă de bani pentru că știa că am de onorat niște evenimente. El mi-a virat banii ăștia în cont pentru că știa că două săptămâni nu pot ieși din casă, așa că, de frică să nu ajung la poliție și să declar ceea ce mi-a făcut, mi-a plătit această sumă, sumă pe care eu trebuia să o încasez, lucru ce nu s-a mai întâmplat din cauza faptului că a trebuit să stau în casă, să mă recuperez”, a mai povestit Bianca Drăgușnu despre bătaia pe care a primit-o de la Alex Bodi, pentru sursa mai sus citată.