Bianca Drăgușanu, surprinsă cu un bărbat misterios, după ce a anunțat despărțirea de fostul iubit!

Bianca Drăgușanu se pare că iubește din nou! Frumoasa blondină a fost surprinsă, în această seară, alături de un bărbat misterios. Chiar și pe contul său de Instagram au apărut mai multe imagini în care aceasta îl filmează, fără să i se vadă fața, pe cel care a reușit să-i cucerească inima.

În urmă cu doar o seară, Bianca Drăgușanu făcea dezvăluiri șocante despre o perioadă nu chiar bună din viața ei, atunci când a fost agresată fizic de către o persoană din viața ei. Totuși, astăzi, vedeta s-a răsfățat alături de un bărbat misterios, la un cunoscut restaurant din Capitală. Au mâncat, s-au simțit bine și și-au zâmbit mai tot timpul unui altuia. Oare se înfiripă ceva între cei doi?!

Chiar dacă se spunea că este într-o relație cu un cunscut om de afaceri din România, se pare că adevărul ar fi altul. Cei doi nu au format un cuplu, după câte a declarat frumoasa blondină, imediat după ce a luat cină alături de individul misterios.

”Ce despărțire frate, am zis eu vreodată că am fost într-o relație?! Am fost prieteni și suntem prieteni! Dacă suntem prieteni eu n-am nimic de obiectat, prietenii ies cu prietenii, am ieșit cu avocatul care e și prietenul meu!”, a spus Bianca Drăgușanu paparazzilor Spynews.ro.

Bianca Drăgușanu, agresată fizic

Bianca Drăgușanu a decis să facă publice mai multe fotografii înfiorătoare cu ea. Este vorba despre imagini în care se vede clar că era snopită în bătaie, și pe care a decis să le arate lumii abia acum.

„Eu știu cine ar fi putut să dea poza, e făcută într-un videocall, am vorbit cu puține persoane atunci. Eu am arătat și mai rău de atât, pentru că am fost proastă și am tăcut.

Am arătat mult mai rău pe parcursul ultimilor ani din viața mea. În perioada în care eram așa, a fost cel mai rău. De ce să dai pozele acum, când eu știu că am vorbit doar cu două persoane? Problema nu e ca apar poze cu mine tumefiată după niște operații pe care le-am făcut, problema e cu persoana care a dat poza cu mine așa. Mi-am asumat faptul că am greșit pentru am tăcut și am iertat, în rest, sunt o persoană căreia nu ai ce să îi reproșezi.

O să încep să o fac vedetă pe persoana care a făcut asta. A făcut publice aceste poze după operație, urma să dea aceste poze cu mine bătută. Le dau eu aceste poze.

Incep eu să fac istoricul să vedeți prin ce am trecut. Ca să nu dea ei poze cu mine, am început să urc. Nu îmi place cum eram, dar sunt mai bine acum”, a spus Bianca Drăgușanu.