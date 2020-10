Bianca DRăgușanu, susprinsă acasă la milionarul turc! [Sursa foto: Cancan]

Bianca Drăgușanu trece printr-o perioadă dificilă, după ce a fost băutută cu bestialitate. Vedeta a fost surprinsă cu fața tumefiată de către paparazzi, iar imaginile au ajuns imediat pe internet. De atunci, viața blondinei este sub atenția tuturor. Deși în urmă cu câteva săptămâni era o femeie singură, despre Bianca Drăgușanu se zvonea că ar avea o aventură cu Cengiz Şıklaroğl.

Frumoasa româncă și milionarul turc ar fi început să vorbească din nou după ce Bianca Drăgușanu s-a despărțit de fostul ei iubit. Mai mult decât atât, toată lumea credea ca vizita ei din Turcia a fost cu scopul de a se vedea cu afaceristul. Un videoclip cu Bianca Drăgușanu din casa fostului iubit al Ioanei Filimon și al Otiliei Bilionera a fost făcut public.

În imagini se poate observa cum cei doi urmăreau un film, iar Bianca Drăgușanu filma scena de la televizor. Vedeta a delarat, în urmă cu câteva săptămâni, că întâlnirea dintre ea și milionarul turc a dost una platonică, ei fiind prieteni de ani de zile. Motivul călătoriei și vizitei în casa luxoasă a lui Cengiz Şıklaroğl a fost pentru achiziționarea mai multor blănuri.

Bianca Drăgușanu, acasă la milionarul turc Cengiz Şıklaroğl.[Sursa foto: Cancan]

Sursă: Cancan