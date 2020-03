Alex Bodi a făcut dezvăluiri despre seara în care Bianca Drăgușanu ar fi vrut să-și pună capăt zilelor. Afaceristul din Mediaș spune cp fosta lui soție nu este puternică psihic și că nici nu este o femeie independentă și sigură pe ea, așa cum vrea să pară.

„Ea în noaptea aceea țipa și urla că are un cuțit și vrea să se omoare, am patru persoane care erau la ea acasă și pot să declare. A luat pastile, ea în nebunai ei mi-a spus că a luat patru. Am luat-o de pe jos, am chemat pe cineva să mă ajute. Nu am filmat-o să o am la mână, eu dacă nu aveam dovezile eram omul negru.

Partenerul meu are video-uri și conversații. Îi spun (n.r. - Biancăi Drăgușanu) să se gândească la ce a făcut în Singapore la etajul 40. Să-și aducă aminte, să știe că nu e o femeie sigură, independentă. ”, a povestit Alex Bodi, despre Bianca Drăgușanu.

Alex Bodi o crtică dur pe Bianca Drăgușanu

„O femeie independentă e pe picioarele ei. Ea pozează în „boss woman”. Boss nu are rate la bancă. Nu râde de alții! În viziunea ei orice personaj din România are câte un defect, dar ea ce face? Ce exemplu e ea, ca să nu zic pentru fetiță, pentru restul? Ar trebui să fie umilă, să fie modestă, că nu e ceva ieșit din comun. Trebuie sp ne aducem aminte, dacă nu erau anumite operații, dacă ne întoarcem în trecut, cum poate să modeleze un fizic. Ea e exemplul cel mai bun pentru chestia asta. De ce trebuie să râdă de alții? Ce are ea deosebit?”, a spus Alex Bodi în cadrul unei emisiuni de televiziune, criticând-o dur pe fosta lui soție, Bianca Drăgușanu.