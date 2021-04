Bianca Drăgușanu, ținta internauților! Vedeta a fost ironizată pe rețelele sociale, după ce a publicat o imagine

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre vedetele din showbiz-ul românesc care continuă să fie cea mai activă pe rețelele sociale, acolo unde își ține fanii la curent cu toate activitățile sale. Recent, frumoasa blondină a fost criticată dur pentru aspectul fizic. Internauții sunt de părere că vedeta a ajuns de foarte multe ori pe mâinile medicilor esteticieni.

Mai mult, aceștia au taxat-o pe Bianca Drăgușanu cu privire la faptul că își editează exagerat de mult pozele.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, adevărul despre bărbații din viața ei! Vedeta nu prea a avut noroc în dragoste: "Le-am dat drumul din lesă"

Una dintre fotografiile blondinei a ajuns virală pe un cont de Facebook, unde divele din showbiz sunt ironizate. Ei bine, se pare că în imaginea respectivă, vedetei i se vede talia extrem de mică, iar în timp ce stă jos, posteriorul Biancăi Drăgușanu arată dubios.

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Bianca Drăgușanu, ironizată pe internet[Sursa foto: Instagram]

Internaut: „Problema majoră este la creier”

„Mi se pare mie sau are dislocat șoldul? „ Nici nu are șold, doar buci.” „ A coborât inflamația la buci.” „ Dacă o doare șoldul, să-și cumpere dexa 1,50 fiola, cred că o ajută cineva.” „ Da, ceva pe partea mintală ar avea nevoie. Mai are puțin și arată ca Michael Jackson. Mereu îi fuge o bucă, ba în stânga, ba în dreapta”, o parte din discuțiile internauților.

Citeste si: Bianca Drăgușanu este într-o continuă schimbare! La ce intervenție estetică a recurs vedeta: ”A fost necesar să recoltăm o grefă de cartilaj de la ambele urechi”

„După ce și-a umflat fundul de zici că e minge, acum își editează pozele. Oricâte operații o să facă tot nemulțumită este, pentru că problema majoră e la creier. Trist e că tot mai multe fete se mutilează arătând toate la fel ca păpușile în serie. Toate au sânii ca ugerele vacii, buzele cât ventuzele, fundul ca mingea și neapărat unghiile de 1 m de zici că sunt gata de scurmat în grădină cu ele. Probabil își măresc totul ca să compenseze creierul redus.”, a mai adăugat un internaut la finalul discuției.