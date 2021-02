Bianca Drăgușanu trăiește un coșmar după ce a depus plângere împotriva fostului soț! „Sper că nu va încerca să-mi facă rău”

In articol:

În urmă cu ceva vreme, în spațiul public, a apărut o fotografie cu Bianca Drăgușanu cu ochii vineți și umflați, iar toată lumea a crezut că este vorba despre vreo violență.

Aceasta a declarat la scurt timp că nu este deloc așa, ci că a fost vorba doar despre urmările unei proceduri estetice.

Însă nu s-a oprit aici. Pentru că nu și-a dorit să mai fie șantajată cu fotografii controversate, în care să se speculeze diverse lucruri, blondina a făcut un pas în față și a făcut ea singură publice imagini în care fusese de-a dreptul snopită în bătaie. Pentru chinurile și abuzurile la care a fost supusă, Bianca Drăgușanu a depus plângere la Parchet. Acum aceasta se teme că fostul ei soț, pe care-l acuză de toate aceste violențe, se va răzbuna pe ea.

Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu a fost audiată timp de trei ore la Parchet

Blondina a stat timp de trei ore dând explicații în legătură cu plângerea pe care a făcut-o împotriva fostului ei soț, care ar fi suspus-o la chinuri inimaginablie! Aceasta îl acuză că ar fi agresat-o în nenumărate rânduri, ieșind

foarte „șifonată” din mâinile sale.

Pentru că nu a mai suportat tratamentele la care era supusă, dar și pentru că nu va mai accepta niciodată așa ceva, Bianca Drăgușanu a depus, la finalul anului trecut, o plângere, iar acum aceasta a fost chemată în fața procurorilor pentru audieri.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Citeste si: Bianca Drăgușanu a ajus de urgență la Parchet! Ce se întâmplă cu vedeta în aceste momente

Aceasta a ieșit vizibil afectată de la Parchet, iar acum se teme că fostul soț ar ptea să-i facă rău pentru că a luat atitudine pe cale legală împotriva sa.

„Da, mă tem de el în mod direct. Eu sper că nu va încerca să-mi facă rău”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri fără perdea despre bătăie încasate

Recen, blondina a făcut publice mai multe fotografii cu ea în care apărea cu fața vânătă și umflată și

a povestit mai multe detalii despre agresiunile la care era supusă de fostul soț.

Citeste si: EXCLUSIV Ce face Bianca Drăgușanu în plin scandal cu fostul soț! Cum a fost surprinsă de paparazzii WOWbiz.ro

„M-a bătut și m-a chinuit 4 ore. (...)Din două palme mă punea jos, iar eu din adrenalina de moment mă ridicam și iar mă punea jos.(...) A distrus mobila din casă. Am evitat doi ani jumătate să apar în circumstanțe de genul acesta. Am zis ok, bănuiesc că există o strategie și ca să evit strategia am zis să le dau eu.

Să nu mai fiu șantajată. Înainte să apară această poză, am discutat cu o prietenă bună de-a mea și de-a lui și înainte cu trei zile să apară această poză, ea mi-a dat această poză cu mine. La trei zile după ce am vorbit cu fata asta, fotografia apare în presă. Când eu arătam așa am vorbit cu puțin persoane, printre care și el ”, a spus vedeta.