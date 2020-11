Bianca Drăgușanu, un nou atac subtil la adresa Dariei Radionova: „Proștii fac progrese...”

Daria Radionova, actuala iubită a lui Alex Bodi, aflat în arest [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu nu uită și nu iartă indifelitățile fostului ei soț. În timp ce Alex Bodi își numără zilele în spatele gratiilor, iubita lui, Daria Radionova, stă singură în vila sa de lux din Mediaș. Bianca Drăgușanu le-a promis fanilor săi că va face mai multe dezvăluiri șocante despre trei femei care ar fi avut legătură cu fostul ei soț, în special despre actuala lui iubită. Războiul între divă și Daria Radionova a încpeut de mai multe luni de zile, însă ultimele luni au fost decisive.

Fosta soție a lui Alex Bodi continuă să o atace pe actuala iubită în mediul online După ce a fost sfătuită să nu facă dezvăluirile mult promise, blondina s-a rezumat doar la mesajele cu subînțeles din mediul online, însă doar pentru moment. Bianca Drăgușanu a postat mai multe fotografii cu mesaje în mediul online, iar pe unele dintre ele le-a șters la puțin timp. Printre ele se află și un citat al politicianului Corneliu Vadim Tudor. „Pe zi ce trece, proștii fac progrese: devin și mai proști!”, sunt cuvintele postate de divă la Instastory. Vedeta a mai postat un mesaj cu subînțeles, în limba enegleză: „Use your demons to your advantage (n.red.: Folosește-ți demonii în avantajul tău)”.

Bianca Drăgușanu, sfătuită să nu facă dezvăluirile mult așteptate despre Daria Radionova

După ce și-a anunțat fanii că va face dezvăluiri șocante despre fostul ei soț și actuala lui iubită la un post de televiziune, Bianca Drăgușanu a revenit cu o mărturisire.

„Dar nu mă pot abține. Sunt sfătuită să nu vorbesc nimic! Sunt sfătuită în continuare să nu vorbesc nimic, chiar dacă sunt provocată de cretinoide, eu nu trebuie să vorbesc nimic, pentru că le fac celebre. Le-am făcut deja. Le-am făcut deja celebre! Sunt sfătuită să nu vorbesc nimic. O să tac, o să tac? Rămâne de văzut”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, într-o filmare postată pe contul ei de Instagram.