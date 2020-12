Bianca Drăgușanu un nou mesaj pentru Alex Bodi, după ce a sunat-o din închisoare!

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au avut o relație complicată, plină de despărțiri și împăcări neașteptate. Cei doi au fost îmrpeună doi ani de zile și au fost căăstoriți pentru aproximativ șapte luni, după care au ajuns la divorț. Cei doi au continuat să aibă o relație, chiar dacau hotărât să se despartă în fața notarului. Bianca Drăgușanu și-a acuzat de mai multe ori soțul de infidelitate. Femeia pe care vedeta a acuzat-o că i-a fost amantă lui Alex Bodi este chiar actuala lui iubită, Daria Radionova. Rusoaica a venit în România chiar cu câteva zile înainte ca afaceristul să fie arestat preventiv. (Citeste si: Bianca Drăgușanu, sunată de Alex Bodi din închisoare: „Dacă erai femeie șmecheră care mă iubea...”)

Bianca Drăgușanu a fost sunată recent de către fostul ei soț, aflat în arestul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj. După ce covorbirea a fost înregistrată și făcută publică, Bianca Drăgușanu a postat mai multe mesaje cu subînțeles la adresa lui Alex Bodi. „Ceva ce am învățat despre oameni... Dacă au făcut-o o dată, o vor face din nou”, este mesajul postat de Bianca Drăgușanu la InstaStory, la care a adăugat și hastagul „psihopat”. Ulterior, diva a mai postat o fotografie, cu un mesaj asemănător: „Un sociopat ar face orice să câștige. Orice”.

Mesajul postat de Bianca Drăgușanu la InstaStory[Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu nu mai vrea iubit! Declarații neașteptate despre viața amoroasă: „Voi ați văzut cât m-am chinuit în doi ani de zile”

Bianca Drăgușanu a declarat, în cadrul unei emisiuni tv, că nu are în plan să își fac un iubit în această perioadă.

„Deja mi-am făcut planuri care nu includ niciun iubit. Sunt foarte ocupată și sunt foarte bine. În momentul de față nu consider că am nevoie de o relație pansament. Probabil așa ar părea. Am trecut printr-o situație dificilă, voi ați văzut cât m-am chinuit în doi ani de zile. Dumnezeu a făcut o mișcare incredibilă prin care eu am scăpat”, a povestit Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni de televiziune. Citește mai multe AICI.