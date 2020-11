Bianca Drăgușanu va exploda când va vedea ce a primit Carmen de la Sălciua! După scandal, a primit scuze de la ex-ul divei

Carmen de la Salciua s-a impacat cu fostul Biancai Dragusanu?

Mai mult decât atât, acum câteva zile, înainte ca problemele pe care Bianca Drăgușanu le are cu partenerul ei de viață să devină – pentru a câta oară, oare? – publice, l-a pus pe iubitul ei să o atace și el pe Carmen de la Sălciua, în ciuda faptului că, acum ceva vreme, cei doi colaborau pentru un clip de-al artistei.

Doar că, de curând, Bianca Drăgușanu și partenerul ei de viață au ajuns din nou să se certe. Iar în momentul în care cei doi au făcut public, din nou, scandalul dintre ei, se pare că partenerul de viață al Biancăi Drăgușanu a făcut un gest care spune totul despre ceea ce simte față de scandalul cu Carmen de la Sălciua.

Bianca Dragusanu, scandal cu Carmen de la Salciua

Mai exact, un buchet imens de flori, cu un mesaj cât se poate de explicit, a ajuns la Carmen de la Sălciua, bilețelul care însoțea cadoul fiind unul plin de regrete: ”Iartă-mă”, însoțit de o inimioară. ”Carmen de la Sălciua nu s-a certat cu nimeni, cel puțin în ultima perioadă. De aceea, chiar dacă bilețelul nu e semnat, cel mai probabil vine de la persoanele cu care era în scandal. Iar cum Bianca Drăgușanu nu i-ar fi trimis flori, rămâne doar el să fi făcut acest gest. E adevărat, de fiecare dată când Carmen și iubitul Biancăi au vorbit, s-au înțeles foarte bine. Probabil regetă și el faptul că a jignit-o, iar imaginile au fost făcute publice de Bianca”, ne-a spus o apropiată de-ale celei mai senzuale cântărețe de muzică de petrecere, Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua și Bianca Drăgușanu, scandal epocal

”De aseară (luni seara, n. red.) primesc o mulțime de mesaje în care mi se spune că Bianca Drăgușanu mă jignește. Am văzut și eu ce a spus și, sincer, nu o prea înțeleg, mai ales că nu ne cunoaștem personal. În plus, dacă tot ești o doamnă, nu folosești un asemenea limbaj, mai ales că te pretinzi a fi superioară”, ne-a spus Carmen de la Sălciua despre scandalul cu Bianca Drăgușanu. Motivul, ne-a destăinuit cineva, ar fi legat de relația pe care partenerul de viață al celebrei Bianca Drăgușanu, ar fi avut-o cu Carmen de la Sălciua, el împumutându-i, cu ceva vreme în urmă, mașinile pentru un videoclip. ”L-am cunoscut pe iubitul ei, am un respect deosebit pentru el. Nu știu ce să cred, sper că nu e geloasă, că eu cu el am vorbit doar ca prieteni, ca amici,. Pe rețelele de socializare în care el m-a felicitat pentru muzică și, la un moment dat, mi-a împrumutat și mașina pentru a filma un videoclip, am mai vorbit. Pe ea nu o cunosc, de aceea nu pot să vorbesc prea mult despre ea, știu doar că se consideră o doamnă, dar, din ce am observat a uitat că altul este limbajul pe care îl folosesc cei din mediul din care se pretinde”, ne-a mai spus Carmen de la Sălciua despre scandalul cu Bianca Drăgușanu.