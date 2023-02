Bianca Dragușanu va prezenta “Detectorul de minciuni”, pe canalul de YouTube theXclusive

Bianca Dragusanu va fi noua prezentatoare a emisiunii “Detectorului de minciuni”, difuzata pe canalul de YouTube theXclusive. In fiecare editie, frumoasa vedeta va adresa invitatilor sai cele mai inedite, dar si incomode şi amuzante intrebari, la care acestia vor fi nevoiti sa raspunda.

In curand, cantareti, influenceri, artisti, oameni de televiziune se vor afla sub tirul intrebarilor frumoase vedete, iar publicul va fi martorul dezvaluirilor de tot felul.

“Sunt bucuroasa sa fiu implicata in acest proiect, <Detectorul de minciuni>, o emisiune care le ofera urmaritorilor din mediul online dezvaluiri inedite si o stare de bine. Ma bucur, de asemenea, sa revin in mijlocul fostilor mei colegi de la Kanal D, ma leaga amintiri frumoase de ei si de emisiunea pe care am prezentat-o, <Te vreau langa mine>. Abia astept sa incep filmarile si sa aflu adevaruri pentru cei care ne vor urmari pe theXclusive”, a spus Bianca Dragusanu.

Emisiunea “Detectorul de minciuni”, difuzata exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive, isi propune, alaturi de celelalte productii difuzate pe acelasi canal online, sa le ofere privitorilor experiențe de neratat, adaptate nevoilor lor de consum atât de diverse.