Bianca Iordache a vorbit cu lacrimi în ochi despre iubirea vieții sale: “M-a făcut să fiu femeia de astăzi”

Bianca Iordache, cu lacrimi în ochi la o emisiune tv

Bianca Iordache a fost invitată la o emisiune tv, unde și-a deschis sufletul. Bianca Iordache a mărturisit că a trecut prin cele mai dificile clipe din viața ei, atunci când fostul ei iubit s-a stins din viață, în urma unui cancer osos.

Dansatoarea a povestit că bărbatul cu care s-a iubit timp de 6 ani a lăsat în urma lui o durere fără margini.

La scurt timp după ce cei doi s-au despărțit, bărbatul a aflat că are cancer osos, cu metastaze. Din păcate, un an mai târziu, iubitul Biancăi Iordache și-a dat ultima suflare în brațele ei.

A fost singurul bărbat pe care l-a iubit

În timpul interviului, Bianca Iordache a declarat că fostul ei iubit a fost singurul bărbat pentru care a simțit sentimente adevărate. Tot el a învățat-o ce înseamnă să fie cu adevărat o femeie puternică.

Cu toate că relația dintre cei doi se încheiase atunci când bărbatul a primit diagnosticul crud, Bianca Iordache a făcut tot posibilul să îi salveze viața.

“ E un subiect foarte sensibil, am avut o relație cu un băiat 6 ani de zile, au existat niste certuri, ne-am despărțit, eu am fost departe de țară, am aflat că el s-a îmbolnăvit, m-am întors în țară să văd despre ce e vorba, am crezut că sunt niște aberații. Am fost la doctor și mi-a dat vestea că e vorba de cancer la oase, metastază. Am venit în țară și am fost la toți doctori posibili și imposibili, ne-au spus același lucru în direcția rea, am mers în Turcia, Spania, peste tot, aproape un an de zile am umblat .” a declarat tânăra de 29 de ani în cadrul emisiunii tv.

Bianca Iordache a spus că îi poartă amintirea bărbatului iubit printr-un tatuaj cu numele lui.

Tot ea a mai spus că a avut multe lucruri de învățat de pe urma acestei tragedii și că a devenit o femeie mai puternică.