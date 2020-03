În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Alex Bodi a răspuns acuzațiilor Biancăi Drăgușanu, care a povestit ieri că fostul ei soț a ”bătut-o rău de tot” pe 2 decembrie, după ce a invitat-o la Viena. Omul de afaceri se apără și aduce argumente în favoarea lui, susținând că Bianca nu avea cum să treacă ”desfigurată” de zona de control pașapoarte, fără ca cineva să o întrebe ce i s-a întâmplat. De asemenea, el o întreabă public pe Bianca de ce n-a mai mers să divorțeze a doua zi, când era programat divorțul dintre ei.

În al doilea rând, ai mers singură, eu am rămas în Viena. Și dacă tu voiai să divorțezi din tot sufletul tău, a doua zi, pe 3 decembre, mergeai la înfățișare, la notar, cu un avocat și mă dădeai în judecată că TU vrei să divorțezi și eu nu am venit. Corect?”, a declarat Alex Bodi pentru WOWbiz.ro.



Ieri, Bianca Drăgușanu a povestit pentru Cancan.ro că a fost agresată de către fostul ei soț în mașină, în drum spre aeroport, înainte de decolarea spre Viena. Fosta prezentatoare a spus că în acest mod, Alex voia să o facă să renunțe la divorțul programat a doua zi. Din cauza bătăii, spune Bianca, ea a fost nevoită să rămână în casă mai multe zile pentru a se recupera.

Bianca: ”M-a luat la Viena de teamă, nu-și dorea acel divorț”

„Eu nu m-am dus după el la Viena, el m-a luat la Viena din teamă, a vrut cumva să mă întoarcă din drum, nu-și dorea acel divorț care trebuia să se pronunțe pe data 3 decembrie. În drum spre aeroport a avut loc o discuție între noi, i-am zis că eu îl aștept acasă să divorțăm, el a început să mă jignească, eu i-am răspuns la fel, dar a devenit violent și m-a bătut rău de tot în mașină.

În starea în care eram, am urcat în avion și am venit acasă. Printr-un prieten comun, a doua zi, a încercat să ia legătura cu mine. Mai mult, mă suna de pe diverse numere de telefon. Mi-a zis să accept această sumă de bani pentru că știa că am de onorat niște evenimente. El mi-a virat banii ăștia în cont pentru că știa că două săptămâni nu pot ieși din casă, așa că, de frică să nu ajung la poliție și să declar ceea ce mi-a făcut, mi-a plătit această sumă, sumă pe care eu trebuia să o încasez, lucru ce nu s-a mai întâmplat din cauza faptului că a trebuit să stau în casă, să mă recuperez”, a povestit Bianca pentru Cancan.ro.



Cinci zile mai târziu, Bianca a venit la ziua lui Bodi

Un alt detaliu care nu se prea potrivește este că, deși spune că a fost bătută pe 2 decembrie, Bianca a strălucit la ziua de naștere la ziua de naștere a lui Alex Bodi, 5 zile mai târziu. Evenimentul a fost unul grandios, într-un club de noapte bucureștean, iar Bianca a postat pe contul ei de socializare imagini de acolo cu textul ”suntem aici pentru ziua de naștere a soțului meu și pentru a ne distra toată noaptea”.