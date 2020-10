Bianca, tânăra lovită de taximetrist

Bianca, mamă pentru patru copii, a fost lovită cu pumnul în față de un șofer de taxi după ce și-a lăsat telefonul mobil în mașină.

Britanica a plecat cu taxiul la o prietenă acasă,iar după ce a coborât a realizat că și-a uitat geanta în mașină. Tânăra de 26 de ani a sunat la firma de taxi și a acceptat să plătească taxa de 10 lire sterline pentru ca taxiul să se întoarcă cu bunurile ei.

Când a sosit, șoferul a coborât din vehicul și a lovit-o cu pumnul în față. Bianca a căzut la pământ și atunci bărbatul a trecut peste ea cu mașina. Apoi a plecat nu înainte să arunce geanta pe geam. Tânăra mămică a rămas cu un ochi negru și dureri mari.

„M-a călcat pe față”

Bianca a povestit prin ce a trecut. „M-am dus la casa prietenei mele când mi-am dat seama că mi-am lăsat telefonul și geanta în taxi. Erau lucruri de care aveam nevoie înapoi, întrucât toată viața mea este pe acel telefon.

Am sunat la firmă și am întrebat dacă pot să-mi dea telefonul înapoi. Tipul a avut o atitudine ostilă. Șoferul de taxi m-a sunat pentru a spune că este afară și i-am spus că vin. Când am ieșit afară, șoferul a coborât din taxi, m-a lovit cu pumnul în față și am căzut pe podea. Apoi m-a călcat pe față.

Urmele făcute de agresiune

Am întrebat despre ce este vorba și apoi am încercat să scot lucrurile mele din taxi. Dar în timp ce eram pe jumătate afară și jumătate din mașină, el m-a lovit cu piciorul și am căzut din taxi. Nu puteam vedea nimic. Mi-a scos lucrurile din mașină și a plecat. Cineva care a asistat la atac m-a ridicat de pe podea și m-a dus în casa lor și m-a curățat și am plecat acasă”, a relatat ea pentru mirror.co.uk.

Reacția autorităților

Poliția din Staffordshire a făcut apel la populație pentru a-l găsi pe agresor. „Un raport despre un atac a fost făcut poliției. Incidentul a avut loc vineri la aproximativ 21:00 pe Harrowby Road, în Meir. O femeie a suferit răni la față. Oricine are informații despre atac ar trebui să sune la poliție la 101, citând incidentul numărul 790 din 26 septembrie”, se arată în declarația transmisă de polițiști.

