Bianca Mitroi, după ce a filmat cu băieții din Casa iubirii: "Am stabilit o legătură frumoasă" Cine a impresionat-o în mod deosebit? | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Mitroi, fostă concurentă în Casa iubirii, a povestit ce se întâmplă în viața ei după ieșirea din competiție. Invitată în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, tânăra a vorbit despre weekend-ul petrecut la mare alături de prietene, despre noile sale proiecte muzicale, dar și despre piesa pe care a lansat-o de curând.

Bianca Mitroi, fascinată de băieții de la Casa Iubirii

Bianca a menționat că la filmarea videoclipul său, a avut ocazia să îi cunoască mai bine pe Adrian, Nicolas și Dragoș, foști concurenți din Casa Iubirii.

Bianca Mitroi a filmat de cu băieții de la Casa Iubirii, un videoclip pentru noua ei piesă. Foștii concurenți s-au distrat alături de ea, iar imaginile cu ei de la filmări au devenit virale. Bianca a povestit cu cine s-a împrietenit, cum a fost la filmări și în ce relații a rămas cu băieții de la Casa Iubirii.

"N-am simțit că am fost la muncă, a fost ca la petrecere. Ne-am înțeles cu toții bine. După filmări, am fost la o cină în oraș, într-un restaurant foarte drăguț, pe care Nicolas mi l-a recomandat. Ne-am cunoscut cu toții mai bine. Cu ocazia aceasta i-a cunoscut mai bine pe Adrian, Nicolas, Dragoș, pe care îl știam oricum. Am stabilit o legătură frumoasă și suntem prieteni. Ne scriem. Eu am o părere foarte bună despre băieți, nu le știu parcursul în emisiune, dar vizavi de mine s-au comportat foarte frumos și asta este tot ce contează.", a declarat Bianca Mitroi.

Bianca Mitroi, viață schimbată după Casa Iubirii

Participarea în cadrul emisiunii Casa Iubirii i-a schimbat viața Biancăi Mitroi. Aceasta recunoaște că a fost o rampă de lansare și chiar și acum, lumea o oprește pe stradă și o complimentează pentru parcursul ei în competiție.

"M-am bucurat să văd că există oameni care m-au recunoscut de la Casa Iubirii, după atât de mult timp. Mi-au spus că le pare rău că am părăsit emisiunea. Nu îmi mai doresc să mă întorc. Vreau ca oamenii să urmărească în continuare activitatea mea. Oamenii își doresc să mă vadă cât mai mult.", a mărturisit Bianca Mitroi, în cadrul interviului difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.

