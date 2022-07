Bianca Mitroi vorbește despre iubita lui Sorin! Ce mesaj i-a transmis Nicoletei? "Ar trebui să se impună un pic mai mult" | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Mitroi, prima concurentă eliminată din Casa iubirii, a fost invitata Biancăi Comănici la Culisele iubirii. Bianca Mitroi a vorbit despre Sorin, băiatul pe care l-a plăcut cât era în Casa iubirii și care acum are o relație cu Nicoleta.

Mai simte Bianca Mitroi ceva pentru Sorin?

Bianca Mitroi a vorbit și despre viața ei după show, despre evenimentele la care este invitată să cânte, dar și despre concurenții din Casa iubirii.

Bianca Mitroi nu se ferește niciodată să recunoască că a ținut mult la Sorin și ar fi fost deschisă către cunoaștere. Din păcate, drumurile lor s-au separat, odată cu eliminarea ei din competiție. Acum Sorin este împreună cu Nicoleta și par extrem de fericiți. Oare este geloasă Bianca Mitroi? Ce a simțit atunci când a văzut apropierile de Natalia, mai apoi Nicoleta? La aceste întrebări a răspuns chiar frumoasa brunetă.

"Parcă mă îndepărtam de Sorin fără ca eu să-mi dau seama, văzând apropierile dintre el și Natalia mai întâi, apoi cu Nicoleta. În general mi se întâmplă chestia asta. Când văd un om că se apropie de altcineva, nu mai pot să mai fiu acolo cu sufletul. Mă îndepărtez fără să îmi dau seama și e bine. Eu am observat că el își dorea mai mult să formeze un cuplu cu Natalia, decât ea și eu chiar o apreciez și vreau să o felicit că nu a făcut nimic forțat. Sorin mi s-a părut mult prea insistent cu ea. Trebuia să înțeleagă că nu se poate.", a declarat Bianca Mitroi.

Bianca Mitroi, mesaj pentru Nicoleta, iubita lui Sorin

Bianca Mitroi nu s-a putut abține și a și caracterizat-o pe actuala iubită a lui Sorin. Așa o vede ea pe Nicoleta.

"Nicoleta e o femeie frumoasă, spun femeie pentru că majoritatea sunt încă fetițe acolo în casă, în afară de Bianca să zic. Pe restul le consider mai imature. Am observat că este o persoană calmă, caldă, probabil că ar trebui să se impună un pic mai mult. Nu știu dacă în fața lui Sorin, dar în general, la oamenii din jurul ei. Cred că se potrivesc cei doi, seamănă așa. Există un oarecare regret că nu am avut o relație cu Sorin, dar este și un semn că a fost mai bine așa.", a mărturisit Bianca Mitroi, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.