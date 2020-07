In articol:

Bianca Pop trece în continuare printr-o perioadă zbuciumată. Vedeta a mers la Mamaia pusă pe distracție, însă se află într-o situație grea, de care este extrem de afectată. Tocmai de aceea, a decis să apeleze la ajutorul autorităților și vrea cu orice preț să i se facă dreptate.

Bianca Pop s-a cazat la un hotel de lux din Mamaia și avea la ea 45.000 de euro. Banii i-ar fi fost furați chiar din hotel, conform spuselor ei, iar calvarul abia atunci a început. Rămasă fără suma colosală, din care ar fi putut să-și achiziționeze un apartament în Capitală, Bianca Pop nu a avut parte de înțelegere din partea patronilor hotelului, ci a fost jignită și obligată să plece fără să-și primească toate lucrurile înapoi.

„Am fost contactată de inspectorul Capitalei. La ora trei trebuie sa ma prezint la o anumită adresa. Mi-au spus ca cei din clanul Carani mă amenință cu moartea ca să ma intimideze, dar, de fapt, nu voi păți nimic.

Eu am sunat la hotel dimineata, mi-au confirmat că hainele mele, lucrurile mele, actele mele sunt la recpeptie si daca le dau o mie de euro le primesc inapoi. Pentru ca sunt o femeie foarte smechera si destepta, eu fac altfel. Merg la ora trei la Inspectorul Capitalei sa depun plangeri penale, cer ordin de restrictie, pe mine nu o sa puna nimeni mana, nu o sa patesc nimic, nu ma va bate nimeni.

Acesti oameni, pe lângă faptul că îmi vor da lucrurile înapoi, imi vor da foarte multi bani pentru treaba asta. Eu sunt foarte bine, sunt linistita”, a declarat Bianca Pop, în exclusivitate pentru wowbiz.ro

Bianca Pop își vrea toți banii înapoi

Pe lângă cei 45.000 de euro despre care Bianca Pop spune că i-au fost furați din hotel, vedeta a mai rămas și fără câteva bunuri de valoare. Este vorba despre genți de firmă în valoare de câteva mii de euro, pantofi scump și parfumuri care, în total, valorează aproape 20.000 de euro. În plus, rochiile, accesoriile și produsele cosmetice pe care Bianca Pop le avea cu ea în vacanță la Mamaia au fost aruncate în valize și au avut și ele de suferit.

„Pentru că nu am făcut plata la hotel, de unde mi-au fost furati 45.000 de euro, nu am avut bani sa platesc hotelul, am paguba de peste 18.000 de euro. Cand am intrat in hotel, Aurel de la Carani m-a tras de par, m-a scuipat in față. Eu vreau să îi fac o dedicație specială. Bianca Pop nu este nici prostituata, nici c***ă, nici nebuna, nici drogata, nici alcoolistă”, a mai spus Bianca Pop, care nu și-ar fi imaginat niciodată că ar putea ajunge într-o astfel de situație.

În imaginile furnizate de Bianca Pop, se vede că produsele cosmetice au fost aruncate la întâmplate, într-o valiză. „Mi-au fost aruncate pe jos. E murdară valiza și e și ruptă!”, a spus Bianca Pop, iar dovada sunt chiat fotografiile furnizate de ea.