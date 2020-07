In articol:

Bianca Pop, fosta ispită de la Insulă, a ajuns din nou virală pe internet. S-a filmat plângând în hohote și a povestit cum a fost umilită în receția unui hotel din Mamaia, acolo unde se afla în vacanță.

„Stii ce am pățit la Mamaia? Aurel de la Carani m-a tras de păr la recepție și m-a scuipat! Costel de la Carani, fratele meu, doarme și nu știe nimic, că dacă știa sărea în aer! Astăzi o să iasă crimă!

În Mamaia, Aurel de la Carani m-a tras de păr în recepția restaurentului. Sunteți proști, ați crezut că mă *** cu voi? Ați crezut că Bianca Pop e zdreanță? Chem toată Poliția, toată garda!

Hainele mele au fost scoase pe stradă! Am filmări! Le închid hotelul! Am intrat în hotel și Aurel m-a prins de păr și m-a tras. Nu contează că am fost scuipată în față. M-au făcut să fac live și să vorbesc prost de clanul Văncică. Vreau să-mi scuze clanului Văncică.

Cine vă credeți voi, niște sărăcii? Eu sunt o femeie, dulce, cu caracter! Vă bag toate clanurile la pușcărie! Hainele mele au fost aruncate pe stradă! Am o valiză ruptă. parfumurile mele scumpe au fost aruncate pe stradă. Asta nu rămâne așa. Să fac pușcărie dacă parfumurile astea scumpe și ce mi s-a întâmplat mie rămân așa. Ce circ iese! Dacă nu închid eu hotelul…”, a spus Bianca Pop.

Fosta ispită de la Insulă a trecut și la amenințări, cu un limbaj greu de imaginat și de reprodus. Cert este că, bruneta vrea răzbunare.

Citeste si: Bianca Pop, umilită în centrul Bucureștiului! Ispita a fost dată afară din mașină și trimisă la plimbare

Bianca Pop, ispita de la Insulă, a cedat în fața camerei

La un moment dat, în timpul live-ului pe Facebook, Bianca Pop, ispita de la Insulă, nu și-a mai putut stăpâni trăirile.

La un moment dat, Bianca Pop a izbucnit în lacrimi și a povestit că a trecut prin momente extrem de grele în viața ei. Cel mai dur pentru ea a fost să-și piardă tatăl, a dezvăluit ea în live. Vedeta a plâns în hohote de plâns. „Până când să fiu puternică? Nu mai pot! Nu mai pot!”, spunea ea printre sughițuri.