Bianca Pop, filmări fierbinți pentru Jador. Ce se întâmplă cu ei doi?

Bianca Pop s-a destăinuit pentru Wowbiz.ro. Printre acestea, așa cum a mărturisit în interviul pe care l-a acordat în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Bianca Pop recunoaște că este înnebunită după manele și după modalități neortodoxe de a înnebuni bărbații.

Dar când vine vorba de manele și de maneliști, Bianca Pop recunoaște că are... pretenții. Adică, un manelist care nu reușește să ajungă în top nu este tocmai pe placul controversatei ispite. ”Mie îmi plac manelele... la maximum! Sunt prietenă foarte bună cu Jador... Sunt foarte bună prietenă cu el și vreau să fiu și mai bună. Mi-a promis că îmi face o piesă, voi apărea și în clip, doar eu cu el...”, ne-a explicat Bianca Pop.

Bianca Pop recunoaște că îi place să incite....goală

Întrebată de imaginile cu ea, complet goală, devenite virale deja în mediul online, Bianca Pop a vorbit pe șleau. ”Eu le-am trimis... Dar dacă le trimiți la fraieri... Am trimis la o persoană, două, dar nu mă interesează. Pentru că așa fac oamenii fără valoare, cine are caracter nu dă așa ceva mai departe, mai ales că e o chestie personală, intimă. Am trimis filmările pentru că așa am vrut eu, pentru că așa sunt eu.

Așa sunt eu ca femeie, îmi place să provoc bărbații, să îi termin psihic. Nu mă deranjează însă că au ajuns peste tot. Eu înfierbânt pe cine vreau eu, pentru că așa sunt eu ca femeie, ca ispită... Sunt și acum ispită, în viața mea privată”, a mai spus Bianca Pop, care a trecut repede peste evenimentele neplăcute în care a fost personajul principal.

Mai mult, a explicat ea, chiar recent, a repetat gestul. ”Am trimis și astăzi... Da, am vorbit de ea (râde și aprobă în momentul în care este întrebată dacă este vorba de Jador, n. red.). El este un om minunat”, a spus Bianca Pop.

Iar povestea merge mai departe, relația ei cu Jador evoluând de-a lungul interviului pe care l-a dat pentru WOWbiz.ro, Bianca Pop explicând că, de fapt, nu doar sunt apropiați, ci au și multe lucruri în comun.

”Vă amintiți de scandalul cu Jador de la mare? Fostul meu este chiar persoana care a provocat scandalul de la mare. Dar eu, pentru Jador, aș face orice. De azi înainte, nu mai pune nimeni mâna pe Jador...”, spune Bianca Pop. Și, sinceră (?) ca întotdeauna, Bianca Pop și-ar dori să se întoarcă la Insula Iubirii, dar nu ca ispită, ci în cuplu cu Jador. ”Nu mi-e frică de ispite, nu am concurență, le fac praf pe toate”, explică ea.

Și, dacă nu Insula Iubirii, nu ar refuza deloc nici Puterea Dragostei, fiind fana emisiunii. ”Bianca câștigă săptămânal câte 1500 de euro. Dacă merg acolo, îi fac praf pe toți. Și dacă merg eu, vine și Jador”, spune ea.

Bianca Pop, umilită în București! A fost dată afară din restaurant și a făcut criză de nervi

Bianca Pop a fost umilită în București în urmă cu doar câteva săptămâni, episodul dintr-un club de lux transformându-se în evenimentul zilei în România! Transformată în vedetă de Antena 1 cu emisiunea Insula Iubirii, implicată în scandaluri mondene care să îi aducă celebritatea, ispita Bianca Pop a avut surpriza să nu fie primită într-un restaurant din București. Iar acest lucru a scos-o din minți și a lăsat aerele de ”divă” transformându-se într-un exemplu de profesor... de înjurături.

Astfel, cu paharul în mână, Bianca Pop s-a apucat să îi înjure pe cei de la restaurant pentru că nu au primit-o acolo, explicând, printre beep-uri, că ea are geantă de 6.000 de euro, pantofi de 800 și că, de fapt, e prea șmecheră pentru ceea ce i s-a întâmplat, scandalul pornit de ispită fiind unul monumental.