Bianca Pop

Bianca Pop a refăcut filmul din noaptea de coșmar prin care a trecut, iar detalii șocante au ieșit la iveală. Ispita a declarat faptul că nu a putut să își revină timp de câteva zile și că nu era conștientă de ceea ce s-a întâmplat în aceste zile.

Bianca Pop, dezvăluiri șocante după ce a fost drogată și violată

Ispita a trecut prin momente greu de imaginat, după ce a susținut că a fost drogată și violată de anumiți oameni pe care îi cunoștea. În plus, frumoasa brunetă a adăugat faptul că aceste persoane i-au furat banii și telefonul. Au urmat zile de coșmar pentru Bianca Pop! Vedeta s-a gândit la sinucidere și susține că nu știa ce se întâmplă cu ea.

„M-au sunat niște persoane. din cinci s-au făcut 35. Ne-am distrat, am băut. Mi-au pus un <cadou> în pahar. Mi-au furat banii din portofel, mi-au furat telefonul. Două zile și două nopți n-am mai știut de mine. Nu am fost violată, nu am fost bătută, am fost drogată. M-au pus să fac aceste chestii. Am ajuns să nu mai știu de mine. Tremuram de frică. Mi-a fost foarte rău, voiam să mă sinucid, plângeam chiar și după cațelul meu. Am refuzat internarea că am vrut să merg și la poliție, și la IML, dar nu am reușit”, a dezvăluit Bianca Pop.

Ispita trece prin momente dificile

Ispita, vizitată de interlopi

Bianca Pop trece prin momente cumplite în ultima perioadă. După acest incident, frumoasa brunetă a fost vizitată de niște membrii dintr-o grupare interlopă. Vedeta a sunat imediat la Poliție, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje.

"Aseară au venit la ușa mea 2 persoane necunoscute ! Am chemat din nou poliția și salvarea! Eu sunt bine! Însă m-am saturat de așa ceva ! Au luat camerele de filmat și o să vadă ei ce înseamnă să deranjezi la 00:50 pe cineva", a scris Bianca Pop pe contul de Facebook.