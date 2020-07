In articol:

Ispita Bianca Pop joacă periculos. Cu două zile în urmă, ea a povestit că a fost agresată de un cunoscut lider interlop, într-un hotel din Mamaia, însă a ”uitat” să precizeze și contextul.

Înainte ca Bianca să fie trasă de păr și scuipată - sustine ea - de Aurel Caran, aceasta fost sunată de managerul hotelului în care era cazată și i s-a spus că trebuie să achite nota de plată în valoare de aproximativ 1.500 euro. Spațiul de cazare aparține, se pare, unor apropiați ai clanului Caran, iar Bianca se lăuda până acum peste tot că este protejată de membrii acestuia.

Ispita Bianca Pop, la un pas să bage în război două clanuri interlope! Pretinde că i s-a cerut să facă sex pe bani

Totuși, Bianca Pop s-a enervat cumplit când a auzit că este pusă să plătească cazarea și a intrat într-un live în care a încercat să explice situația dar a sfârșit în a jigni pe toată lumea.

Bianca a spus că un membru al grupării Văncică i-a propus să întrețină relații sexuale cu ea în schimbul achitării notei de plată la hotel, însă ea l-ar fi refuzat. Chiar și așa, ispita părea să nu înțeleagă de ce bărbatul a ”uitat” să plătească banii respectivi.

Ispita Bianca Pop, la un pas să bage în război două clanuri interlope! Spune că i s-au furat banii din hotel

Apoi, ea a trecut la un alt scenariu: cineva din clanul Caran i-a furat 45.000 euro din camera de hotel, iar acum nu mai are bani să plătească cazarea.

În fine, ea le-a dat ”interzis” celor din clanul Văncică, spunând că e protejată de un membru al Caranilor ”care o plimbă cu Ferrari prin București”, după care le-a dat ”interzis” la Mamaia și Caranilor, amenițându-i cu... garda!

Ulterior, Bianca a realizat gafa și a șters filmarea, însă era deja prea târziu. Clanurile Văncică și Caranii intraseră în trepidații, fiecare bănuind că este o ”manevră” a rivalilor. Până la urmă, membrii grupărilor s-au lămurit că Bianca a acționat de capul ei, iar Aurel ar fi prins-o pe ispită la recepție și i-ar fi spus să părăsească urgent hotelul.

Ispita Bianca Pop, la un pas să bage în război două clanuri interlope! Amenință că sună la gardă

„Stii ce am pățit la Mamaia? Aurel de la Carani m-a tras de păr la recepție și m-a scuipat! Costel de la Carani, fratele meu, doarme și nu știe nimic, că dacă știa sărea în aer! Astăzi o să iasă crimă!

În Mamaia, Aurel de la Carani m-a tras de păr în recepția restaurantului. Sunteți proști, ați crezut că mă *** cu voi? Ați crezut că Bianca Pop e zdreanță? Chem toată Poliția, toată garda!

Hainele mele au fost scoase pe stradă! Am filmări! Le închid hotelul! Am intrat în hotel și Aurel m-a prins de păr și m-a tras. Nu contează că am fost scuipată în față. M-au făcut să fac live și să vorbesc prost de clanul Văncică. Vreau să-mi scuze clanului Văncică.

Cine vă credeți voi, niște sărăcii? Eu sunt o femeie, dulce, cu caracter! Vă bag toate clanurile la pușcărie! Hainele mele au fost aruncate pe stradă! Am o valiză ruptă. Parfumurile mele scumpe au fost aruncate pe stradă. Asta nu rămâne așa. Să fac pușcărie dacă parfumurile astea scumpe și ce mi s-a întâmplat mie rămân așa. Ce circ iese! Dacă nu închid eu hotelul…”, a spus Bianca Pop, după ce a fost dată afară din hotel.