In articol:

Bianca Pop s-a întors la mare, la hotelul din Mamaia. Ispita părea într-o stare mult mai bună decât seara trecută, când a plâns în hohote din cauza a ceea ce i s-a întâmplat.

Ispita, face face ravagii pe rețelele de socializare cu imaginile sexy pe care le publică, a făcut un live în timp ce se afla în drum spre hotel cu mai mulți prieteni.

„Merge nebuna la Mamaia să spargă hotelul! Mă duc la Mamaia să dau o mie de euro cash ca să îmi iau lucrurile înapoi”, a anunțat Bianca Pop pe pagina ei de Facebook.

Frumoasa brunetă vrea să achite suma pe care o avea de plată și să-și recupereze astfel bunurile. Printre obiectele pe care ispita Bianca Pop trebuie să le recupereze din locația cu pricina se numărăr genți de firmă și pantofi, în valoare de nu mai puțin de 18.000 de euro, dar și cardurile și actele de identitate.

Bruneta a depus deja plângere la Poliție după ce a anunțat că i-au fost furați 45.000 de euro și, după ce a adat declarații, așteaptă ca oamenii legii să își facă datoria și să îi pedepsească pe cei vinovați în acest caz.

Bianca Pop, scandal la Mamaia după ce i-au dispărut 45.000 de euro

„Stii ce am pățit la Mamaia? Aurel de la Carani m-a tras de păr la recepție și m-a scuipat! Costel de la Carani, fratele meu, doarme și nu știe nimic, că dacă știa sărea în aer! Astăzi o să iasă crimă!

În Mamaia, Aurel de la Carani m-a tras de păr în recepția restaurentului. Sunteți proști, ați crezut că mă *** cu voi? Ați crezut că Bianca Pop e zdreanță? Chem toată Poliția, toată garda!

Citeste si: Bianca Pop a fost păgubită cu zeci de mii de euro: „Cei din clan mă amenință cu moartea ca să mă intimideze!” EXCLUSIV

Hainele mele au fost scoase pe stradă! Am filmări! Le închid hotelul! Am intrat în hotel și Aurel m-a prins de păr și m-a tras. Nu contează că am fost scuipată în față. M-au făcut să fac live și să vorbesc prost de clanul Văncică. Vreau să-mi scuze clanului Văncică.

Cine vă credeți voi, niște sărăcii? Eu sunt o femeie, dulce, cu caracter! Vă bag toate clanurile la pușcărie! Hainele mele au fost aruncate pe stradă! Am o valiză ruptă. parfumurile mele scumpe au fost aruncate pe stradă. Asta nu rămâne așa. Să fac pușcărie dacă parfumurile astea scumpe și ce mi s-a întâmplat mie rămân așa. Ce circ iese! Dacă nu închid eu hotelul…”, a spus Bianca Pop într-un video publicat pe pagina ei de Facebook.