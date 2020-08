In articol:

Ispita este distrusă de la aflarea acestei veștii. Unul dintre cei mai buni prieteni ai Biancăi Pop, Emi Pian a fost ucis de către membrul unui clan rival, în noapte de 3 spre 4 august. Rănile au fost atât de grave încât bărbatul în vârstă de 39 de ani s-a stins din viață la spital.

”Pentru că m-ați tot întrebat dacă merg la priveghiul lui Emi Pian, frățiorul meu, inimioara mea. S-a stins jumătate din sufletul meu, deci am tot respectul pentru clanul Duduienii, familia Pian, o iubesc de mor, o să fiu toată viața lângă voi de la distanță. Recunosc că am spus că nu am să merg la acest priveghi, dar vreau să merg la acest priveghi, indiferent dacă viața mea este pusă în pericol, indiferent dacă am dușmani acolo. Vreau să merg din respect pentru Emi Pian”, a spus Bianca Pop.

Citeste si: Polițistul care nu a vrut să dea amenzi la priveghiul lui Emi Pian e putred de bogat! Florin Vîlnei, sindicalistul empatic cu interlopii, are trei case și un apartament!

Citeste si: Ludovic Orban a recunoscut! Motivul pentru care pensiile nu pot fi mărite cu 40%: „Credeți-mă ce vă spun!”

Citeste si: Împăcare bombă în showbiz! După o despărțire scandaloasă, Ana Maria Mocanu și Rareș își mai acordă o șansă

Ispita a mers la vrăjitoare

Probleme par să se țină scai de vedetă, după ce iubitul ei, Șerban Constantin, a fost arestat preventiv 39 de zile. Bianca Pop a decis să rămână în țară și să-i fie alături iubitului ei, după ce anunțase că va pleca în vacanță în Spania. Vedeta susține că vacanța mai poate aștepta, dar trebuie să rămână în țară pentru bărbatul la care ține. În plus, pierderea lui Emi Pian a afectat-o foarte mult.

Pentru a se putea liniști, ispita s-a dus la o vrăjitoare celebră. „La câtă tristețe am în suflet, am venit la o prietenă foarte bună. Nu este o vrăjitoare, este o tămăduitoare, o prezicătoare. Ea poate să-mi rezolve toate durerile din suflet”, a spus Bianca Pop la InstaStory.