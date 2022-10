Bianca Pop se confruntă din nou cu probleme de sănătate! Bruneta a intrat în panică: „O mușcătură de șarpe”

In articol:

Bianca Pop a primit, din nou, o lovitură dură, asta după ce s-a trezit cu o mușcătură pe picior. După toate problemele cu care s-a confruntat în ultima perioadă și pe care a reușit să le treacă cu brio, acum, fosta ispită a ajuns din nou pe mâinile medicilor.

Bruneta susține că mușcătura ar fi una de păianjen, însă seamănă cu o mușcătură de șarpe, motiv pentru care s-a speriat foarte tare. Semnul cu care s-a ales este destul de evident și ar putea fi chiar periculos.

Mai mult decât atât, fosta ispită a mai precizat că din cauza mușcăturii s-a ales și cu o boală, mai precis, tinea, care dacă nu este tratată poate duce la foarte multe complicații.

”M-a mușcat ceva păianjen pe picioare, arată foarte rău, ca o mușcătură de șarpe, mi-a transmis boala aia, tinea, asta dacă nu o tratezi ți se umple tot corpul ca niște arsuri și ți se lasă pielea, arată groaznic”, a declarat Bianca Pop, pentru Spynews.

„Am văzut pe piciorul stâng un punct roșu care tot crește”

Bianca Pop a povestit că atunci când s-a întâmplat totul se afla afară, în curte, și a adormit. Fosta ispită a precizat că nu a observat inițial că este mușcată, realizând abia după câteva zile.

”Eram afară, aici unde avem animale și stăteam, am adormi că era foarte cald și m-o fi mușcat. Eu inițial când am văzut arăta ca o înțepătură, iar ulterior eu am văzut pe piciorul stâng un punct roșu care tot crește, plin cu puroi, a început să mă mănânce foarte tare”, a mai zis Bianca Pop.

Totodată, tânără a explicat că a luat legătura cu un medic, care i-a transmis că nu are niciun motiv de îngrijorare, asta pentru că mușcătura se va retrage ușor, ușor, dacă va aplica zilnic un unguent pe semnul respectiv.

Bianca Pop