Bianca Pop a atras atentia interlopilor

Cu toate acestea, Bianca Pop mai avea un motiv să zâmbească: cariera ei de artistă, una care se prefigura, susține ea, ca fiind comparabilă cu a lui Jador. Asta însă până zilele trecute când producătorul melodiilor ispitei a decis să o pună la punct.

Mai exact, după ce a lansat mai multe melodii care, pare-se, începuseră să ”prindă” pe Youtube și care erau mândria controversatei Bianca Pop, lucrurile s-au schimbat, radical. Nu de altceva, dar producătorul pieselor a decis să o învețe minte pe Bianca Pop să nu își mai dorească să se certe cu el. Și, fără să ste ape gânduri, a șters toate piesele de pe Youtube, el având toate drepturile asupra lor, lăsând-o pe Bianca Pop cu ”buzele umflate.”

Normal, fanii – pentru că are și fani, comportamentul ei controversat aducându-i suficienți admiratori – au întrebat-o pe Bianca Pop ce s-a întâmplat cu manelele pe care tocmai le lansase. Iar răspunul ispitei nu etse unul de natură să fie împăciuitor, ci, dimpotrivă, a turnat și mai mult ”gaz pe foc”, Bianca Pop fiind decisă să îl facă de râs pe cel cu care a lucrat și care i-a lansat piesele cu pricina.

Bianca Pop spera la o cariera in muzica

”Bianca, de ce ai șters melodia Ce aș face eu în lipsa ta? Așa de mult îmi plăcea, o ascultam în fiecare zi”, a întrebat-o unul dintre fanii ei, iar răspunsul dat de Bianca Pop a fost cât se poate de sec: ”A șters-o producătorul meu pentru că m-a văzut lângă lume mai șmecheră!”. Apoi, pentru a fi și mai explicită, Bianca Pop a explicat, pe contul ei de socializare, ce s-a întâmplat. ”Videoclipul meu a fost șters de pe Youtube pentru că m-a văzut filmând videoclipuri cu oameni mai puternici. Nu contează că l-a șters, am să fac altele și mai frumoase”, a mai spus Bianca Pop.

Bianca Pop, drogată și abuzată de interlopi?

”M-au sunat niște persoane. din cinci s-au făcut 35. Ne-am distrat, am băut. Mi-au pus un <cadou> în pahar. Mi-au furat banii din portofel, mi-au furat telefonul. Două zile și două nopți n-am mai știut de mine. Nu am fost violată, nu am fost bătută, am fost drogată. M-au pus să fac aceste chestii. Am ajuns să nu mai știu de mine. Tremuram de frică.

Bianca Pop nu se sfieste sa isi arate atuurile

Mi-a fost foarte rău, voiam să mă sinucid, plângeam chiar și după cațelul meu. Am refuzat internarea că am vrut să merg și la poliție, și la IML, dar nu am reușit”, a dezvăluit Bianca Pop despre ceea ce s-a petrecut de curând, atunci când a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitală. Acum însă, Bianca Pop, pare-se, este păzită de celebrul Bebino, liderul clanului Sportivilor, pentru a nu mai păți vreun asemenea necaz.