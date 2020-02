Scandalul uriaș care o are în centru pe Bianca Comănici degenerează și pare să scape de sub control. Mai nou, acesta a ajuns la alți membri ai familiei concurentei de la Puterea Dragostei. Ricardo Filip, fost concurent la show, a prezentat pe vlogul său anumite ”dovezi” din care reiese, spune el, că cel care a instigat-o pe Bianca să practice videochatul pe vremea când era minoră este nu prietenul ei de atunci, care apare și în filmări ci chiar fratele ei.

”Dovezile” prezentate de Ricardo sunt o serie de mesaje care au circulat în mediul online prin care fratele Biancăi înceracă să recruteze o altă tânără pentru videochat, explicându-i acesteia câte de bănoasă este această ”meserie”.

Bianca Comănici: ”Nu am văzut vlogul lui Ricardo”

WOWbiz.ro a luat legătura cu Bianca Comănici care a negat vehement acuzațiile lansate de fostul ei coleg, Ricardo.

”E o aberație ca Ricardo să spună că eu am făcut ceva într-un studio de videochat care ar fi aparținut fratelui meu. Nici pomeneală de așa ceva. De altfel, nici nu știu ca fratele meu să se fi ocupat vreodată cu așa ceva. Nu am văzut vlogul lui Ricardo, dar bănuiesc că vrea să aibă și el subiect pentru vizualizări. În orice caz, eu nu am discutat cu fratele meu despre acest subiect, nu am făcut nimic în colaborare cu fratele meu. Nici nu știu, așa cum zice el, ca el să fi colaborat vreodată cu vreun studio de videochat sau să fi avut fete care să lucreze în acest domeniu”, ne-a spus, în exclusivitate, Bianca de la ”Puterea Dragostei” cu privire la acuzațiile care i-au fost aduse de Ricardo, ei și fratelui său.