Bianca Rus spune că a încercat fel de fel de rețete de slăbit, însă niciuna nu dădea rezultatul dorit. Așa că, până la urmă, a apelat la operația de micșorare a stomacului. Acum, Bianca Rus are în jur de 50 kg, este sexy și poate purta orice ținută vrea, chiar dacă aceasta este extrem de scurtă sau decoltată.

Bianca Rus a povestit însă într-un live pentru pagina de Facebook WOWbiz.ro că, după operație, a avut trei luni de coșmar. În acea perioadă, a dispărut total, a plecat acasă unde a făcut același lucru trei luni.

Bianca Rus, înainte de a slăbi[Sursa foto: Instagram]

”Eu mai am niște complexe. După ce am slăbit 60 de kilograme, pielea mea nu mai arată așa cum aș vrea. Eu am muncit foarte mult pentru corpul pe care îl am acum. Lumea nu știe, dar eu după operație, m-am închis în sală trei luni. Am dispărut, am plecat acasă la Satu Mare și nimeni nu m-a văzut. Am ținut un regim foarte drastic, am ținut exact dieta care mi s-a dat după operație. Făceam 3-4 ore de sport pe zi. Trei luni de zile asta am făcut. Sport și dietă! Atât. Asta a fost viața mea”, a povestit Bianca Rus.

Bianca Rus a purtat si tinute sexy la Bravo, ai stil![Sursa foto: Instagram]

Bianca Rus spune că nu și-a tăiat pielea după ce a slăbit

Însă datorită sacrificilor făcute atunci, Bianca Rus, deși a slăbit circa 60 de kilograme, nu a trebuit să-și scoată surplusul de piele și deși spune că mai are complexe, acum arată foarte bine.

”Eu nu mi-am tăiat pielea, în afară de operația de micșorare a stomacului și de un plus de volum la buze, eu nu am alte operații. Nu a fost cazul, am fost foarte ambițioasă, am muncit foarte mult”, a mai mărturisit Bianca Rus.

Cum se menține acum Bianca Rus? A spus chiar ea într-un interviu la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. ”Cred într-un regim de viaţă sănătos şi sport. Am 3 mese pe zi, mănânc orice, dar foarte puţin”, a declarat Bianca Rus, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.