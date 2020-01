Bianca Rus nu mai scapă de problemele în dragoste. Atunci când credea că și-a găsit fericirea în brațele lui Ștefan, bărbatul care a consolat-o după divorțul iminent de fostul soț, destinul i-a mai dat o lovitură puternică.

Concurenta la Bravo, ai stil a devenit, oficial, singură, după ce Ștefan a făcut anunțul despărțirii pe rețelele de socializare.

”Dragii mei,

Am stat și am cumpănit mult ce decizie să iau în legătură cu relația pe care o am cu Bianca. Mulți dintre voi mă cunoașteți ca un om asumat și care ia decizii calculate.

Sunt o persoană publica, am prieteni în toate ramurile modei, începând de la designeri, până la make-up artiști, am o agenție de modeling în care m-am implicat 100% de 25 de ani, am lansat și format modele de talie națională și internațională, sunt motorul și sufletul evenimentului de modă.

Având în vedere că aceste lucruri îmi ocupă tot timpul, faptul că nu cred în relațiile la distanță, diferențele dintre noi și interesele noastre, am decis în comun acord cu Bianca să punem stop relației.

Bianca e o fată bună și cred că are dreptul să fie fericită cu cineva care o merită, cineva care să-i fie aproape atunci când are nevoie.”, a spus Ștefan pe pagina sa de socializare.

La scurt timp după acest anunț, Bianca și-a schimbat și ea statusul relației pe Facebook în "Singură".

Bianca Rus de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, dezvăluiri uluitoare despre bărbatul cu care a fost măritată două săptămâni

În culisele emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrities”, Bianca Rus a făcut dezvăluiri emoționante despre divorțul de bărbatul care i-a fost soț doar două săptămâni. Povestea ei le-a uluit pe colegele de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”

”Povestea mea e foarte simplă: am fost căsătorită două săptămâni, după care un an a durat divorțul. Am fost în relația aceea un an, dar e bine că s-a terminat cu bine.

A fost o judecătoare care a analizat toate probele de la dosar, și chiar mă bucur că în România există asemenea judecători. Mi-a dat trei amânări, a vrut să vadă filmările, toate acuzațiile dacă sunt reale, după care mi-a dat dreptate. Îmi ceruse o sumă de bani fostul meu soț. Nu a primit-o. A greșit că a cerut”, le-a povestit Bianca Rus, colegelor sale de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”