Bianca Rus a recurs la o nouă intervenție estetică! Cum arată acum fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Bianca Rus, o nouă intervenție estetică! [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Bianca Rus a trecut printr-o transformare de zile mari! Ea a slăbit peste 120 de kilograme în urma unei operații de micșorare a stomacului, dar și stilul ei d eviață sănătos. Cântăreața de muzică populară este o fire ambițioasă și foarte axată pe modul cum arată. De aceea, ea continuă să-și facă mici retușuri estetice. După ce s-a făcut blondă, Bianca Rus la o nouă intervenție estetică.

Ea s-a lăsat din nou pe mâna medicilor pentru a scăpa de riduri.Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” s-a filmat în cabinetul medicului, în timp ce i se injecta acid în ten. În afară de operația de micșoarare a stomacului și acid în buze, Bianca Rus a mărturisit că nu are intervenții, în special la față.

Bianca Rus, din nou pe mâinile medicului[Sursa foto: Instagram]

Bianca Rus a dispărut timp de trei luni, după operația de micșorare a stomacului! A dezvăluit abia acum ce s-a întâmplat

După ce și-a făcut operația de micșorare a stomacului, Bianca Rus a trecut printr-o perioadă destul de dificlă din viața ei. Cântăreața s-a izolat pentru trei luni la casa ei din Satu Mare și a făcut sport încontinuu.

„Eu mai am niște complexe. După ce am slăbit 60 de kilograme, pielea mea nu mai arată așa cum aș vrea. Eu am muncit foarte mult pentru corpul pe care îl am acum. Lumea nu știe, dar eu după operație, m-am închis în sală trei luni. Am dispărut, am plecat acasă la Satu Mare și nimeni nu m-a văzut. Am ținut un regim foarte drastic, am ținut exact dieta care mi s-a dat după operație. Făceam 3-4 ore de sport pe zi. Trei luni de zile asta am făcut. Sport și dietă! Atât. Asta a fost viața mea”, a povestit Bianca Rus.

