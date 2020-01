În culisele emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrities”, Bianca Rus a făcut dezvăluiri emoționante despre divorțul de bărbatul care i-a fost soț doar două săptămâni. Povestea ei le-a uluit pe colegele de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”

”Povestea mea e foarte simplă: am fost căsătorită două săptămâni, după care un an a durat divorțul. Am fost în relația aceea un an, dar e bine că s-a terminat cu bine.

A fost o judecătoare care a analizat toate probele de la dosar, și chiar mă bucur că în România există asemenea judecători. Mi-a dat trei amânări, a vrut să vadă filmările, toate acuzațiile dacă sunt reale, după care mi-a dat dreptate. Îmi ceruse o sumă de bani fostul meu soț. Nu a primit-o. A greșit că a cerut”, le-a povestit Bianca Rus, colegelor sale de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”

”În urma divorțului, el a cerut bani de la tine”, s-au mirat colegele de emisiune ale Biancăi Rus.

Bianca Rus de la ”Bravo ai stil! Celebrities” a fost bătută de bărbatul cu care a fost căsătorită două săptămâni

În vara anului trecut, Bianca Rus a povestit despre traumele trăite în cele câteva săptămâni de căstorie cu Antonio. În emisiunea Teo Show, Bianca a vorbit și despre episoadele în care a fost agresată de soțul ei. Tânăra a rememorat cum a fost bătută de soțul ei. Mai mult, Antonio a fost agresiv și cu alte persoane, acesta ar fi agresat și amenințat și vecinii, un cuplu de pensionari care îl rugase să dea muzica mai încet. Nervos și beat, Antonio a mers peste ei și a spart ușa, i-a lovit și i-a amenințat, apelând la fel și fel de șicane.

Citeste si: Andreea Tonciu a izbucnit în plâns în culisele emisiunii „Bravo, ai Stil! Celebrities”. Ce a sensibilizat-o pe concurentă

Citeste si: Bianca Rus și-a prezentat iubitul secret! Cum arată Ștefan și ce face bărbatul FOTO

Bianca Rus, snopită în bătaie de soț: "Am cerut un ordin de protecție"

Bianca Rus a susținut că Antonio este o persoană violentă, care bea foarte mult, motiv pentru care își pierde cumpătul și ajunge să fie agresiv cu cei din jur. Iată ce declarații a făcut Bianca Rus la Teo Show:

”Vreau să scot în evidență că nu am apărut nicăieri, am spus că nu vreau să vorbesc, e viața mea, am trecut prin bune și rele. Nu mi-am blamat soțul, nu l-am făcut de râs. Nu vreau să vorbesc despre trecut, dar acum întâmpin probleme pentru că el a adus acuzații grave la adresa mea. El și mama lui. Are pretenții de verighete, cumpărate de mama mea. Nu era pregătit financiar, i-am cerut mamei bani să le iau. Am hârtii, am dovezi. Mama ar trebui să aibă pretenții la verigheta lui, dar e o femeie de treabă. Vreau doar liniște și pace.

Mă bucur că am scăpat de un om violent, m-a agresat, a agresat și amenințat niște bătrâni, a spus că îi omoară, a spart ușa. A fost luat de acolo cu cătușe.

Nu am vrut să-i fac o imagine negativă. Normal că știam cum e. A fost vorba de agresiune, a adus paparazzi la magazin, nu știam că vine să mă agreseze, ca să-mi ia verigheta de pe deget.

Pe baza alcoolului. Tot timpul. Tot timpul era sub influența alcoolului. Pe lângă episodul cu bătrânii, m-a agresat și pe mine, a spart tot în casă. Mi-a vorbit foarte urât. Eram în perioada de recuperare după operația la stomac, am fost agresată, am fost jignită. Lovită în burtă! Probabil nu ne cunoscusem suficient de bine ca să-mi dau seama că e o persoană agresivă. Ne amenința! Punea în practică amenințările. Noi ne-am cununat civil pe 26 mai, până atunci fusese așa și așa, ne-am mutat repede împreună, nu apucasem să-l cunosc, să văd că e agresiv, că e în stare să bată pe cineva. Nu m-a avertizat nimeni că face sau că drege. Am avut discuții, am spus că nu știu dacă e bine să ne căsătorim. M-am gândit mult dacă e bine să fac pasul, după ce el m-a agresat. A spart ușa la vecini pentru că îi ziseseră să dea muzica mai încet la 12 noaptea. Oamenii au fost terorizați. Am poze cu ușa spartă. Vecina mea e și acum în depresie după acel episod.

Am cerut un ordin de protecție, mi s-a spus de la Judecătorie că e nevoie să curgă sânge. Sunt dosare deschise la poliție. Am documente de la IML și nu au fost luate în calcul. M-au întrebat dacă sunt pe targă, dacă încă mai am dinți în gură. Nu știu ce vrea de la mine. Verighete, bani. A apărut la TV și a dat cu mine de pereți, spune că vrea să mă omoare, că vrea să-mi facă viața amară. Mama lui mă terorizează cu telefoane, cu amenințări. Și colegii de breaslă au fost deranjați. Am două dosare la poliție, a plecat cu o sumă de acasă, după un scandal care a luat amploare, atunci m-a și agresat.

Eu sunt fericită că sunt la primul termen, îmi doresc să fiu liberă. Atât îmi doresc. Bunuri comune în doar două săptămâni. Am discutat să mergem la notar, să nu facem circ, am evitat subiectul. Nu vrea la notar. Nu avem ce să împărțim. Și-a insușit banii de la nuntă, eu nu puteam să-l întreb nici măcar ce a făcut cu banii ăia. A fost în Dubai, și-a luat mașină, nu știu ce a făcut cu ei. A făcut cumpărături, mânca, stătea în lux. Mie nu-mi place să fac aroganțe.

Eu vreau să mă cheme iar Rus, să uit de episoadele triste din trecut, să-mi revin. A fost o greșeală din partea mea, nu o s-o repet, sper!”