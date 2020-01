După ce a primit cele mai puține steluțe în primele ediții ale show-ului ”Bravo, ai stil! Celebrities”, Bianca Rus pare că a pornit un adevărat război cu jurații.

Ea l-a criticat în culise pe Cătălin Botezatu, despre care spune că nu și-a recunoscut un sacou.

”Mi-am dat banii pe ținuta pe care am purtat-o. Este foarte rușinos să nu știi că port o creație de-a ta și să spui despre creația ta că e urâtă. Am cumpărat-o de la Unirii, a fost purtată de Bianca Drăgușanu, vorbesc despre jacheta, pe care eu am modificat-o, și care era din colecția domnului Cătălin Botezatu.E foarte urât să nu-și apreciezi munca”, a spus Bianca Rus în culisele ”Bravo, ai stil! Celebrities”, după ce jurații au criticat-o pentru ținuta purtată.

Bianca Rus susține că jacheta purtată de ea într-una din edițiile trecute ”Bravo, ai stil! celebrities” este creația lui Cătălin Botezatu, iar acesta nu a recunoscut-o. Discuția dintre Bianca Rus și jurat s-a încins în gala de sâmbătă seară.

”Mie nu mi s-a părut normal ca dv să nu vă cunoașteți creația (…) Era o jachetă din colecția Cătălin Botezatu, purtată într-o prezentare de modă de către un manechin celebru. Eu am achiziționat-o acum 10 ani, pentru că vă iubeam enorm. Mi-am cumpărat-o din respect, să am și eu o piesă Cătălin Botezatu”, a spus Bianca Rus.

Cătălin Botezatu: De unde ai cumpărat-o?

Bianca Rus: Nu-mi aduc aminte, știu de prezentarea unde am văzut-o

Botezatu: Fii atentă, Bianca. Eu fac și lenjerie pentru bărbați, pentru femei, fac și șosete. Știu orice produs pe care l-am creat de-a lungul vieții și am 53 de ani. Și recunosc orice piesă vestimentară. Chiar dacă tu susții acum că acel sacou, pe care tu ai făcut niste adăugiri, ai pus niște pietre, tu spui că-mi aparține, eu îți spun că nu-mi aparține.

Bianca Rus: Nu puteți spune asta pentru că a fost în prezentare și avea etichetă Cătălin Botezatu

Cătălin BotezatU: Asta e problema, vreau să-l aduci, să mă uit la el, pentru că poate există cineva care i-a pus o etichetă. Mi-ar fi util să aflu de unde l-ai cumpărat, pentru că eu nu am avut niciodată magazin acolo unde zici tu (….) Este o poveste contrafăcută din toate punctele de vedere.

Bianca Rus nu s-a lăsat intimidate și a spus că designerul va avea o surpriză când ea va aduce sacoul. Apoi, concurenta ”Bravo, ai stil! Celebrities a continaut atacul la jurați.

”Aș vrea să știu care sunt criteriile de jurizare. Ce jurizați dumneavoastra, ținuta, momentul, naturalețea unei persoane, materialul...”, i-a tras la răspundere Bianca pe cei trei jurați.

Cătălin Botezatu, juratul Bravo ai stil, către Bianca Rus: ”Dacă puteam, îți dădeam 0”

A fost momentul în care Cătălin Botezatu a luat foc

”În seara asta am să te jurizez cu adevărat. Te rog, să te întorci la fete, deocamdată nu vorbești cu mine”, a spus Botezatu, iar când a venit momentul să dea notă, a fost extrem de dur.

”Tu ai acum o salopetă de clown, ai pus o chestie de lăptăreasă pe cap, și o chestie de toreador roșie pe deasupra, și ai pretenția ca eu să te jurizez bine si să recunosc o porcărie pe care tu susții că ai cumpărat-o de la mine. Și n-ai nici stil, și îți dau și notă că m-am enervat foarte tare. Dacă puteam să-ți dau 0, îți dădeam. N-ai stil și ești chicioasă la maximum”, a încheiat nervos, Cătălin Botezatu.