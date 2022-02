Bianca Rus, devastată după moartea bunicii sale! A izbucnit în lacrimi, în direct: „S-a dus fără să o mai văd”

In articol:

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a izbucnit în lacrimi, în direct, în platoul emisiunii ”Teo Show”, asta după ce a făcut o serie de dezvăluiri din spatele durerii ce o încearcă în această perioadă.

Bianca Rus: „E teribil ce se întâmplă cu mine acum”

Bunica artistei s-a stins din viață pe 26 ianaurie, iar de atunci, Bianca Rus este încă în stare de șoc și nu poate să creadă că cea care i-a fost ca o mamă a trecut în neființă.

În cadrul ediției de astăzi, 2 februarie, a emisiunii ”Teo Show”, difuzată pe Kanal D, Bianca Rus și-a deschis sufletul, și-a adunat toate puterile și a vorbit despre durerea pe care o are, dar și despre stările și sentimentele ce o încearcă în ultima perioadă, de când bunica ei s-a stins din viață.

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a povestit că a aflat vestea tristă atunci când era la fata care îi pregătește ținutele, moment în care cineva a sunat-o și i-a spus că bunica sa a murit.

Bianca Rus a mărturisit că a fost în stare de șoc și imediat s-a urcat în mașină și a condus 700 de kilometri.

Printre lacrimi, vedeta a mai povestit că a stat de vorbă cu bunica ei, chiar înainte să se stingă din viață.

Bianca Rus i-a spus femeii care a crescut-o să o aștepte pentru că se vor întâlni de Paște, însă din nefericire, femeia a decedat.

„Pe 26 am primit vestea. E teribil ceea ce se întâmplă cu mine acum. Eram la fata care mă îmbracă și probam niște ținute, aveam de făcut un videoclip. Am primit un telefon și am auzit o voce foarte supărată și am înțeles că a murit bunica. Am căzut pe canapea și nu am mai știut de capul meu, pe unde am ieșit, pe unde am venit, unde e ieșirea. Am luat mașina și am condus 700 de kilometri. Înainte să se întâmple toate astea am vorbit pe video cu ea și i-am zis: Buni, te iubesc din suflet. Te rog așteaptă-mă de Paște. Nu m-a mai așteptat. S-a dus fără să o mai văd.”, a declarat Bianca Rus, în cadrul emisiunii ”Teo Show”.

Bianca Rus și bunica ei [Sursa foto: Captură TV]

Bunica artistei suferise o operație în urmă cu ceva timp

Bianca Rus a mai povestit că bunica ei era pefect sănătoasă, însă în urmă cu ceva timp suferise o operație la burtă. Fosta concurentă de la Kanal D a explicat că de atunci au cam început problemele, însă bunica ei era o femeie puternică și putea să facă toate lucrurile de una singură.

Cântăreața a mai precizat că îi este recunoscătoare bunicii ei, asta pentru că a crescut-o și a învățat-o să facă multe lucruri.

„Nu avea absolut nimic, era perfect sănătoasă. Avea o durere la burtă, am dus-o la spital, au operat-o. De acolo a început nebunia. A plecat pe picioarele ei, mânca și se îmbrăca singură. Era o femeie super puternică, era soarele meu. Îi mulțumesc din suflet că m-a crescut. A fost alături de mine, mă învăța să vorbesc, să cânt, rugăciuni, să gătesc”, a mai spus Bianca Rus.

