Bianca Rus, dezvăluiri despre căsătorie! Cântăreața și-a făcut o nouă relație: ”Inima mea este toată a lui”

aug 4, 2021

Bianca Rus, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, are o nouă relație și se gândește la căsătorie! Cântăreața a făcut dezvăluiri inedite despre noua poveste de iubire pe care o trăiește, după o recentă despărțire. Artista are numai cuvinte de laudă la adresa noului partener, cu care se gândește să facă și pasul cel mare, însă nu în prezent.

” Perioada aceasta este una fericită pentru mine. Relația mea de cuplu este la început, timpul le rezolvă pe toate. Nu-mi doresc acum să mă mărit! Cel mai greu moment din viața mea a fost acela în care am fost dată afară de la Etno TV și atunci când am început să mă îngraș. Pe bază de stres și supărare chiar am depus foarte multe kilograme”, a spus Bianca Rus, pentru Cancan.

Bianca Rus si noul iubit[Sursa foto: Facebook]

Bianca Rus, despre noul bărbat din viața ei

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a mărturisit că are sentimente puternice pentru partenerul ei de viață, pe care-l iubește mult. Ba mai mult decât atât, artista a recunoscut că-l iubește pe actualul iubit mai mult decât pe fostul ei.

„ Este o persoană foarte dragă mie băiatul cu care m-am pozat pe Facebook. Eu îl iubesc foarte mult, dacă e o persoană dragă mie, îți dai seama. Îl iubesc, îmi e drag… Lui îi permit să pună mâna pe mine așa. Nu pot să-ți spun momentan nimic, doar că e cea mai dragă persoană sufletului meu și mai multe detalii vă dau altădată. E prima poză oarecum cu primul bărbat pe care-l afișez pe Facebook-ul meu și-l las să pună mâna pe mine. Da, îl iubesc mai mult decât pe fostul. Ne cunoaștem de foarte mult timp, de-o viață. Acum s-a aprins flacăra iubirii. Am schimbat câteva vorbe. Inima mea este toată a lui. Reciproc e sentimentul între noi”, a dezvăluit Bianca Rus, la un post de televiziune.