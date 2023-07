Bianca Rus, pregătită pentru o nouă schimbare! Diva este gata să își ia permisul auto pentru TIR: "Vreau să dau examen pentru categoria CE" | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Rus are parte de o vară plină, iar printre concerte, spectacole și mici vacanțe, artista vrea să facă un pas important și în carieră.

Cântăreața este pregătită să își ia permisul auto de TIR și s-a înscris deja la școala de șoferi.

Vedeta a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit, în exclusivitate, că și-a depus dosarul la școala de șoferi și este gata să înceapă toate demersurile pentru a obține carnetul de șofer pentru categoria CE. Familia vedetei are afaceri în transporturi așa că mama ei a fost o adevărată inspirație.

Mama și fratele Biancăi Rus fac afaceri mari la Satu Mare cu firma de transport pe care o dețin, iar artista spune că vrea să aibă și ea carnetul pentru mijloacele mari de transport, tocmai pentru că niciodată nu se știe când vine momentul să te reprofilezi.

Bianca Rus, gata să își ia carnetul pentru TIR

Bianca Rus are parte de o vară extrem de aglomerată.

Pe lângă concertele din țară, artista urmează să țină spectacole și în Grecia, iar recent ne-a dezvăluit că urmează să înceapă și școala de șoferi. Diva vrea să își carnetul pentru categoria CE ca să poată să conducă un TIR cu acte în regulă.

Familia vedetei deține o afacere la Satu Mare, mama Biancăi Rus și fratele artistei fiind responsabili de tot ceea ce ține de mașinile de transport de marfă.

"Abia ce m-am întors de pe litoral, am avut concerte la Olimp. Stau o zi în București pentru că mă pregătesc să depun dosarul la școala de șoferi, dau pentru categoria CE, iar mai apoi mă duc direct la Satu Mare unde voi avea un concert la Negrești. Merg să îmi vizitez și familia, o să mergem în vacanțe și cam acestea sunt planurile", a explicat Bianca Rus, pentru WOWbiz.ro.

Cine a inspirat-o pe Bianca Rus să dea examen pentru permisul de TIR

Bianca Rus are o relație extrem de specială cu mama ei, Rodica. La Satu Mare, Rodica și George, fratele artistei au o afacere în domeniul transporturilor, fiind una dintre cele mai mari din județ. Mama vedetei conduce TIR-urile de ani buni și are permis pentru toate categoriile, după cum ne-a dezvăluit chiar ea. Așa că pentru Bianca, mama ei, a fost cea mai mare inspirație.

Artista nici nu se gândește să renunțe la muzică, dar nici nu exclude posibilitatea în care s-ar putea reprofila în domeniu așa că vrea să fie pregătită pentru tot ceea ce îi rezervă viața.

"Am scos o melodia cu "Șefa TIR-urilor", care este mami. Mami are carnet și C și E și toate categoriile. Încă nu am început școala, m-am înscris la una dintre ele și trebuie să merg să vorbesc cu doamna directoare să văd ce îmi va propune pe acolo.

De la mama mea mi-a venit ideea, pentru că ea conduce și aduce TIR-uri de prin străinătate ca să le avem în parcurile auto din fabrică, ea merge, ea face contractele, este o întreagă nebunie așa că m-am gândit de ce să nu mă reprofilez și pe domeniul ăsta?! Să mă duc și eu prin străinătate, prin Belgia, prin Austria, Suedia să conduc TIR-ul.

Nu să mă duc eu de șofer conștiincios și să conduc kilometri întregi, dar să-l scot din fabrică, predare, primire", ne-a spus Bianca Rus, în exclusivitate.

Bianca Rus, concerte pentru românii din Grecia

Artista este gata să combine utilul cu plăcutul, iar vara aceasta va participa și la câteva concerte în Grecia, organizare pentru petrecerile de români stabiliți sau aflați în vacanță acolo.

Vedeta ne-a mărturisit că se bucură de această perioadă pentru că va reuși să combine utilul cu plăcutul și să facă plaja ziua, iar seara va fi la datorie, la spectacole.

"Voi pleca în Grecia, acolo voi avea spectacol într-un din seri. Este vorba despre o petrecere românească la greci, într-una dintre sălile acelea mari, frumoase. Voi sta în jur de zece zile acolo și voi combina concertele de seara cu plaja din timpul zilei și mai pregătesc și o melodie de toamnă", a precizat Bia Rus, pentru WOWbiz.ro.

