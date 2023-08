Bianca Rus, zi de naștere pe opulență! Ce surprize i-au făcut cei dragi și cum se simte la 36 de ani: „M-am trezit cu sute de euro” | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Rus a împlinit 36 de ani și este mai fericită ca niciodată. Bineînțeles că ziua nu a rămas nemarcată, iar cei dragi au avut grijă să îi aducă zâmbetul pe buze. Artista ne-a povestit în exclusivitate ce cadouri a primit și ce dorință are, odată cu împlinirea vârstei de 36 de ani.

Bianca Rus, totul despre surprizele de ziua ei de naștere

Bianca Rus s-a distrat pe cinste de ziua ei și a fost răsfățată la maxim. A primit cadouri peste cadouri și urări o mulțime. Artista ne-a spus cât de fericită a fost lângă cei dragi și cât de valoroase sunt cadourile care i-au ocupat toată casa.

„A fost o zi superbă, minunată, de calitate, cu multe cadouri mici și mari, alături de familie, de mami, care m-a trezit cu 400, 500, 700 de euro. După care, m-am dus repede la cântar, m-am cântărit să văd cât tort pot să mănânc, am 55 de kilograme. Până seara am mâncat toate delicatesele din restaurant și tortul a fost delicios. A primit buchete mari de flori, cu florile care îmi plac mie, cadourile mi-au ocupat jumătate de cameră. Toată lumea m-a felicitat așa de dimineață, am primit telefoane, m-am simțit extraordinar de bine. Seara am ieșit la masă, toată ziua am fost cu zâmbetul pe buze. Când sunt alături de familie și de prietenii dragi mie, îți dai seama că sunt în elementul meu. Eu când am stat la București, departe de ei, nu eram atât de fericită. Mi-a plăcut enorm, e anul meu. I-am obișnuit pe ai mei să îmi cumpere buchete de trandafiri foarte mari, am început să fiu mai pretențioasă. Am mai primit flori la ghiveci, bijuterii, brățară cu diamante de picior, parfumuri, creme, poșete.”, a declarat Bianca Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cea mai mare dorință a Biancăi Rus

La 36 de ani, Bianca Rus a luat o hotărâre. Își dorește să dea de carnet la categoria tiruri. Vedeta nu vrea să conducă vehiculul și doar să dețină acel act, având în vedere că părinții ei lucrează în domeniu.

„Din septembrie merg la București, că vreau să dau de carnet de tir. Părinții mei au firmă de transport și m-am gândit că ar fi util. Chestia asta a venit ca o provocare de la cineva. Nu o să stau eu să conduc tirul ca și șoferiță, exclus. Eu sunt șefa tirurilor. Până la 36 de ani, am învățat să mă bucur de orice am, să apreciez oamenii de lângă mine.”, a precizat Bianca Rus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

