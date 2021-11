Bianca și Cristian Comănici, bucătari pentru o zi. Vezi ce provocare au avut de dus la bun sfârșit cei doi, într-un nou episod al emisiunii "Nu te supăra, frate!"

In articol:

Bianca și Cristian Comănici au filmat un nou episod al emisiunii "Nu te supăra, frate!", de pe canalul de Youtube WOWnews. Cei doi tineri au avut de această dată o provocare destul de dificilă, căci s-au echipat ca niște bucătari desăvârșiți și au intrat într-un restaurant, pentru a învăța cum se prepară corect o pizza.

Bianca și Cristian Comănici s-au luptat pentru titlul de cel mai bun bucătar

Bianca Comănici și fratele ei s-au gândit să se confrunte și în bucătărie, așa că au ales să își arate calitățile în domeniul culinar într-un restaurant deschis recent, din Capitală. Îmbrăcați corespunzător, tinerii au tras la sorți din câteva feluri de pizza, apoi s-au apucat de treabă. Dorind să-și sperie puțin sora, Cristian a declarat că se simte avantajat, pentru că în trecut a fost înscris la un curs de bucătar:

Bianca și Cristian Comănici [Sursa foto: Captură YouTube]

"Bianca: -Suntem la un restaurant unde putem să ne testăm și noi abilitățile.

Cristian: -Eu am un mic avantaj, pentru că am făcut un curs de bucătar. Nu l-am terminat, dar am un avantaj. Ea (n.r. Bianca) gătește mai des, recunosc, dar să sperăm că abilitățile mele, dobândite la curs, își vor arăta valoarea.

Bianca: -Domnul bucătar o să ne ajute astăzi. Să alegem, să vedem ce o să gătim!", au declarat cei doi frați, la începutul provocării.

Cristian Comănici [Sursa foto: Captură YouTube]

Cristian Comănici a avut de preparat o pizza vegetariană [Sursa foto: Captură YouTube]

Cristian Comănici: "Simt mirosul victoriei!"

Odată intrați în bucătărie, Bianca și fratele ei au început să prepare pizza sub îndrumarea bucătarului-șef. Chiar dacă ambii s-au descurcat de minune, Cristian a ținut să precizeze că sora lui a fost ajutată mai mult de angajații restaurantului. Totuși, tânărul nu s-a lăsat mai prejos și a încercat să își arate abilitățile culinare, declarând la final că simte deja mirosul victoriei:

"Bianca: -Numai cu mâna lucrăm, nu se face cu făcălețul? Mamă...dar de câte ingrediente avem nevoie(...).

Cristian: -Să mă lași pe mine să îți arăt cum se face o pizza!

Bianca: -Dar să știți că eu fac din astea acasă, fac o grămadă de plăcinte (n.r. către bucătar)!

Bucătar: -De la stânga la dreapta, sau de la dreapta la stânga. Cum vrei tu (n.r. referitor la întinderea aluatului).

Bianca:-Așa e bine?

Bucătar: -Foarte bine.

Bianca Comănici [Sursa foto: Captură YouTube]

Cristian: Asta e bandită, cred că mai mult o ajută domnul bucătar.

Bucătar: -Mai repede, că mor clienții de foame.

Cristian: -Să trecem la treabă, eu nu am nevoie de atâtea instrucțiuni ca Bianca. Sunt mai capabil. Începem cu acest ardei gras. Deci dacă stăm și măsurăm la milimetru, eu zic că sunt perfect la fel. Ce să mai, dacă a zis și domnul bucătar. Așa se face, domnișoara Bianca, dacă nu știai, nu trebuie să te murdărești pe mână. Eu deja simt un miros senzațional. Cred că și de la aceste legume,dar cred că e vorba și despre mirosul victoriei.", a fost discuția celor doi, în cadrul noului episod din "Nu te supăra, frate!".