Bianca și Livian de la Puterea dragostei au avut 8 întrebări care nu erau legate neapărat de relația lor și au răspuns amândoi fără să știe unul de celălalt. Dar, așa cum veți observa, gândurile lor sunt împreună, așa că fără să dea prea multe explicații, și-au dezvăluit sentimentele, intențiile și cele mai profunde dorințe.

1. Descrie într-un cuvânt experiența Puterea Dragostei.

Bianca: Emoție! Cred că dragostea este împărțită în mai multe sentimente, dar acest cuvânt o descrie cel mai bine.

Livian: Cuvântul care descrie Puterea Dragostei pentru mine este Bianca!

Bianca de la Puterea dragostei: ”Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a adus la această emisiune”

2. Cât de mult te-a schimbat/dezvoltat participarea la Puterea Dragostei

Bianca: Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a adus la această emisiune. Cât de mult m-am dezvoltat în această perioadă nu am cuvinte să explic. Fără această emisiune nu eram ceea ce sunt acum și probabiul că m-aș fi dezvoltat dar nu atât de repede: 2 ani de Puterea Dragostei au fost 5 sau poate chiar 10 ani dintr-o viață. Sunt schimbată din punct de vedere fizic, intelectual, în viața de zi cu zi, foarte mult.

Livian: M-a schimbat destul de mult pentru că eu înainte eram o persoană orgolioasă, mai ales în relațiile cu femeile. Dacă ceva nu îmi convenea, nu eram înțelegător. Emisiunea m-a făcut să fiu mai răbdător, înțelegător. M-a dezvoltat pe o singură latură, pentru că celelalte erau deja dezvoltate.

Livian de la Puterea Dragostei, declarație șoc! ar putea să revină la Puterea Dragostei sezonul 3

3. Te-ai întoarce la Puterea Dragostei?

Bianca: Nu. Și asta nu pentru că nu mi-a plăcut sau nu aș mai putea, credeți-mă, că aș mai putea încă 10 sezoane de a cum încolo pentru că m-am obișnuit acolo, a fost ca o casă pentru mine, am trăit ca o familie, deși oamenii veneau-plecau. Nu m-aș mai duce pentru că am alte lucruri de făcut, pe care abia așteptam să ajung acasă să le fac: voiam să mă mut singură, să am un job sigur.

Livian: Cum văd eu treba asta: sunt de la începutul sezonului, termin sezonul! Dacă am noroc și e voia lui Dumnezeu o să și câștig. Să mă întorc? Nu știu! Fiecare colț, fiecare colțișor îmi aduce aminte aminte de Bianca, de clipele cu ea. Mi-ar fi greu să încep o nouă etapă la Puterea Dragostei. Însă, cine știe, poate o să merg câteva luni. Nu doar emisiunea îmi aduce aminte de Bianca, ci întreg Istanbulul.

4. Te gândești la căsătorie? Peste cât timp?

Bianca: Înainte de emisiune îmi doream foarte mult. Acum mi-am dat seama că întâi de toate trebuie să stabilești un stil de viață, să ai o bază. Nu poți să te căsătorești, să faci o nuntă doar ca să fie făcută. Eu voiam să mă căstoresc pentru că îmi plăcea ideea de nuntă în sine, dar nu mă gândeam la celelalte lucruri: o familie este un lucru dificil, cu multe responsabilități.

Livian: Nu-mi stă gândul la căsătorie. Mi-a stat! Însă, în momentul de față nu mă gândesc.

5. La ce vârstă ai vrea să ai primul copil?

Bianca: De când eram mică îmi doream să am primul copil pe la 20-21 de ani, dar ajungând la vârsta asta mi-am dat seama că nu am nevoie de un copil, că nu sunt destul de capabilă să am grijă de un copil. Vreau să mă ocup întâi de mine și apoi de familie. Aș vrea un copil peste un an, doi, așa gândesc acum, dar o să văd atunci. Îmi doresc 4-5 copii, băiatul primul, apoi o fetiță.

Livian: Primul copil aș vrea să-l am cât de repede posibil, însă cu persoana potrivită alături de mine. Bianca, în viziunea mea, a fost și este persoana potrivită, lăsând deoparte neînțelegerile care ne-au îndepărtat. Moldoveanca-i moldoveancă, iar pe ardelean trebuie să-l lași în pace.

Livian se mută la București de dragul iubitei sale, Bianca?

6. Unde vrei să locuiești la București sau la Cluj?

Bianca: Vreau să locuiesc într-un oraș în care am mai multe posibilități, un oraș unde aș putea să mă dezvolt, și din câte știu, Bucureștiul e mai dezvoltat decât Clujul. Dar, mi-aș dori să locuiesc acolo unde mă simt fericită, și mă simt fericită acolo unde este Livian. Acum, sunt în așteptare...

Livian: Clujul mă liniștește, Bucureștiul mă agită. Orcine orice ar zice însă, de la București se dă startul, din punct de vedere profesional. Din punct de vedere sentimental, Bianca-i acolo! Orașul meu de suflet e Clujul, oamenii mei de suflet...

7. Dacă ar fi să alegi o altă țară în care să te muți, care ar fi aceea?

Bianca: M-am gândit de foarte multe ori la acest lucru, la a locui în altă țară în afară de România. Nu o să spun Turcia, o să spun Spania, pentru că mi se pare o țară frumoasă, liberă. Mie îmi place să fie cald mai tot timpul, îmi place și limba lor, mi se pare ușoară.

Livian: E greu. Jonglez între Ungaria (Budapesta, pentru că acolo m-am născut) și Italia. Italia e țara mea de suflet, deci cred că aleg Italia.

Bianca și Livian, declarații de dragoste înaintea Finalei Puterea dragostei

6. Un mesaj pentru Livian/Bianca înaintea Finalei Puterea Dragostei

Bianca: O să fiu foarte directă: Îl aștept! Nu ne-am văzut de o săptămână și un pic, mi-au scris, m-au căutat mulți băieți, dar nu există bărbat care să se compare cu tine! Când eram în emisiune aveam dubii, nu eram convinsă că vreau să fiu cu Livian, dacă el este bărbatul potrivit, dar acum sunt convinsă că el este bărbatul cu care vreau să-mi petrec tot restul vieții și o să fac tot ce-mi stă în putință să îl aduc lângă mine. Te iubesc! Te iubesc și te aștept acasă!

Livian: Bianca, fii pe fază! Încă două zile și sunt la București!