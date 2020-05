Bianca și Livian, moment intim în camera roșie! Bruneta a răbufnit

In articol:

Bianca a fost foarte entuziasmată să meargă în camera roșie cu Livian. Pe de altă parte, el a fost foarte reticent în răspunsuri. În timp ce Bianca era drăgăstoasă și încerca să aibă o conversație cu Livian, el a încercat cât de mult a putut să o ignore. Bruneta l-a confruntat cu privire la faptul că în urmă cu o seară el a avut telefonul închis.

Bianca: La trei-patru aveai netul închis. Cam dubios... Ai avut o aventură?

Livian: Nu

Bianca: Cine te crede?! Trebuie să vorbim. Așa e regula.

Bianca a încercat să facă glume cu Livian și să-l scoată din starea monotonă în care se afla, dar totul a fost în zadar. Concurenta a încercat să-i explice ce s-a întâmplat atunci când a venit după el la hotel.

Bianca: Eu nu am vrut să vin la tine la hotel și să te deranjez. Eu am zis doar că îmi pare rău că n-am stat să-ți ascult supărarea atunci. Eu am fost proastă că am plecat. Eu n-am știut că tu eti la hotel și eu m-am uitat pe stradă să te găsesc și nu te-am găsit. Mi-a părut rău. Și-am scris o sută de mesaje: „Ce faci? Cu ce fată ești noaptea?

Livian de la Puterea dragostei, după ce Bianca a venit după el la hotel: „Eu stăteam ascuns în...”

Livian a povestit în urmă cu puțin timp de ce a decis să nu participe la episodul din Puterea dragostei difuzat astăzi. După certurile cu Bianca din ultima perioadă, el a decis să plece de la filmări și să reflecteze asupra întregii situații.

„Motivul pentru care am ales să plec de la filmări...După episodul de ieri mi-am luat puțin timp, m-am plimbat, am vorbit cu Bianca. Eu m-am pus în pat și am refulat, am început să fiu nervos, să plâng, să mă descarc. N-am dat afară tot ce voiam să dau afară. De frică să nu urmeze o replică precum replicile unui cutremur, am ales să fac ce e mai bine. Bianca, odată ce a auzit că am plecat, a zis că vrea să plece acasă la hotelul fetelor și ea. Producția i-a spus dacă poate trece până la mine la hotel. Eu stăteam ascuns vizavi de hotel, sunt niște blocuri și copaci, eu stăteam ascuns în copaci. Am așteptat, am pândit tot de afară”, a povestit concurentul de la Puterea dragostei.

După aceea, Livian a reacționat la momentul în care Bianca a venit după el la hotel, moment care a fost difuzat la televizor. „Plecarea ei din emisiunea a fost din simplul fapt să nu rămână în emisiune fără mine”, a adăugat Livian, în timp ce urmărea materialul.