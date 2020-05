In articol:

Tanara romanca din Italia a petrecut mai bine de doua luni in spital.

Bianca Dobroiu, in varsta de 23 de ani, lucreaza ca model in Italia. A fost printre primii pacienti din Bologna internati. Ea este, se pare, singura persoana din lume infectata cu coronavirus pentru o perioada atat de lunga. In cele 74 de zile petrecute in spital, romanca a fost testata de mai multe ori: doua teste au fost negative, doua incerte, restul- pozitive.

"A fost un cosmar, iar cei care nu traiesc asa ceva nu au cum sa inteleaga. Acum zilele au din nou sens", a spus Bianca Dobroiu pentru jurnalistii italieni de la La Repubblica. "O emotie unica. Mi se pare ca nu a fost nimic real. Au fost zile extrem de lungi. Ieri dimineata, medicul m-a trezit si m-a anuntat ca pentru prima data testul a iesit negativ. Am sarit din pat de bucurie cand am aflat", a mai povestit tanara romanca din Italia.

Citeste si: Vulpița, apariție „sclipitoare” într-o benzinărie din București. Surprinsă la cumpărături, într-un mare stil

Cosmarul trait de Bianca Dobroiu din februarie, de cand a fost diagnosticata cu COVID-19, si pana acum

Presa din peninsulă, citată de Adevărul, a relatat despre cazul Biancăi Dobroiu, care trăieşte în Bologna şi a fost primul caz confirmat cu Covid-19 din localitatea italiană. Tânăra a fost internată pe data de 29 februarie, când i s-a făcut şi primul test, dar de atunci nu i-au ieşit niciodată consecutiv două teste negative pentru a putea fi declarată vindecată. "Am auzit că n-aş fi singurul caz", spunea Bianca Dobroiu, care are 23 de ani şi deja este un cunoscut fotomodel în Italia, mai ales în Bologna, acolo unde trăieşte împreună cu mama sa.

Citeste si: Incredibil! Ce a scris un oltean in declaratia pe propria raspundere: "Am plecat pe carare pana la..."

Citeste si: Coronavirus. Incepe testarea in masa a populatiei. Anuntul lui Alexandru Rafila

Citeste si: Alina Ceușan este însărcinată! Primele imagini cu graviduța și bebelușul

Romanca Bianca şi-a făcut public cazul pe pagina ei de Facebook, apoi a explicat în cadrul emisiunii „Pomeriggio 5” de pe postul italian de televiziune, Canale 5, prin ce a trecut şi cum a ajuns să fie contaminată. Totul a început pe data de 29 februarie când Bianca a fost internată şi declarată primul pacient cu Covid 19 din Bologna. „Aveam simptome, dureri de gât, tuse, febră. Am fost internată şase zile, apoi m-au externat fiindcă febra scăzuse fără a mai trece peste 37-37,2 grade. De atunci au continuat să-mi facă testele cu tampon, până acum cinci în total. Nu mi-au ieşit două teste negative, unul a fost neconcludent. Şi ultimul a ieşit pozitiv”, povestea Bianca.

Tânăra a şi postat pe data de 18 aprilie pe pagina sa de socializare rezultatul testului din ziua 52 de carantină şi a mărturisit că este foarte îngrijorată.dezvaluia, atunci, Bianca Dobroiu pe Facebook.

“Mi se spune că sunt un studiu de caz. Testul a ieşit pozitiv şi în ziua 56. La început credeam că mi se întâmplă doar mie, apoi am văzut că mai sunt şi alte cazuri de carantină atât de lungă. Când am descoperit că nu sunt singura în această situaţie m-am mai liniştit puţin. Mi-am făcut analize de la A la Z şi rezultatele au confirmat că sunt perfect sănătoasă, deci e o chestie cu adevărat absurdă, nici măcar medicii nu reuşesc s-o explice”, spunea tânăra româncă.