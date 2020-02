Prietenă de multă vreme cu Bianca de la ”Puterea Dragostei”, Manuela a decis să iasă public și săp îi ia apărarea concurentei alături de care a stat, luni bune, în aceeași cameră în Turcia, în timpul emisiunii.

Citeste si: Larisa o face praf pe Bianca de la ”Puterea Dragostei” după apariția filmulețelor explicite! ”Livian o să îi ia apărarea și se vor despărți” VIDEO EXCLUSIV

Citeste si: Bianca de la Puterea dragostei, dezvăluiri despre perioada în care a făcut videochat: „Sunteți bolnavi mintal, îmi este greață...”

”Bianca a fost, este și va fi o prietenă adevărată pentru mine, întotdeauna. Nu mi-aș permite niciodată să o judec pentru greșelile ei din trecut pentru că fiecare dintre noi am făcut, la un moment dat, niște greșeli, unele mai grave, altele mai puțin grave. Pentru mine, acele video-uri, filmulețe și tot ce a mai apărut pe Internet, nu înseamnă nimic, nu o să schimbe relația mea cu ea, nu o să îmi schimbe părerea mea despre ea. Eu am cunoscut-o într-un fel, o știu într-un fel și imaginea pe care mi-am format-o eu despre ea cunoscând-o personal o să rămân”, susține Manuela de la ”Puterea Dragostei” .

Mai mult decât atât, Manuela de la ”Puterea Dragostei” i-a găsit și o scuză Biancăi și crede că nu merită să fie judecată prea aspru. ”Mi se pare foarte urât că este târâtă în astfel de mizerii, chiar nu merită. Înțeleg că la vremea aceea a fost influențată negativ de bărbatul acela, care era iubitul ei de atunci, și a fost adusă și pusă în această situație. Da, corect, are și ea partea ei de vină, dar pentru că îl iubea, că era la mintea necoaptă de la vârsta aia, a ajuns acolo... Nu trebuie judecată greșit, ea este o fată de aur”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Manuela de la ”Puterea Dragostei” după ce toată lumea a văzut imaginile cu Bianca Comănici în fața camerelor de luat vederi în timp ce avea acte intime cu un bărbat.

Bianca de la ”Puterea Dragostei”, eroina unor filmulețe fără perdea

Bianca de la ”Puterea Dragostei” a fost surprinsă în timp ce, cu ceva timp în urmă, făcea videochat. Mai mult, imaginile devenite deja virale pe internet, nu o prezintă pe Bianca de la ”Puterea Dragostei” doar singură, ci și în compania unui tânăr făcând sex, normal și oral, conform indicațiilor primite de la cei care le urmăreau presațiile din fața camerelor de luat vederi și plăteau bani serioși pentru asta.

Bianca de la ”Puterea Dragostei”, prima reacție după ce au apărut imaginile

Bianca de la ”Puterea Dragostei”nu mai poate scoate capul în lume după ce au apărut imagini cu ea făcând videochat și mai apoi, mai multe filme pentru adulți cu ea în rolul principal. Fanii concurentei de la Puterea Dragostea au așteaptat cu mare răbdare un răspuns de la ea sau de la Livian și au încercat pe toate căile posibile să scoată o reacție de la cei doi. „Două lucruri te definesc! Răbdarea ta atunci când nu ai nimic și atitudinea ta atunci cand ai totul”, a scris inițial Bianca de la ”Puterea Dragostei” pe Instagram.

"Am cearcăne, ochii roșii și toate cele. Vreau să vorbesc cu voi. Au fost trei zile de coșmar, în care viața mi-a fost distrusă. Am crezut că o persoană îmi poate distruge viața, însă sunt încă aici, nu m-am sinucis. Nu am fugit, sunt încă aici, asta datorită vouă. Sunt oameni care au trecut peste, care m-au înțeles și susținut. Vă sunt datoare cu niște explicații. Mulți susțineți că nu sunt persoana pe care ați susținut-o la început. Sunt tot eu. Trebuie să țineți cont de faptul că atunci când am intrat în emisiune aveam doar 19 ani. Cu toți ați observat că nu sunt un copil normal, aici mă refer la faptul că eram un copil maturizat. Greutățile vieții m-au dus în acea stare, la acea gândire. Nu am putut să-mi expun viața în totalitale. În urmă cu 20 de minute am vrut să-mi fac bagajul și să fug. Am vrut să fug cât de departe pot și să nu ies multe zile din casă. Însă m-am hotărât să citesc mesajele, cele frumoase și cele urâte. Nu m-am prostituat, nu am câștigat bani din asta. Au fost două săptămâni în acea perioadă, care din punctul de vedere a fostului meu iubit, acele două săptămâni ar fi trebuit să-mi distrugă viața", a mai spus Bianca de la ”Puterea Dragostei” după apariția filmulețelor explicite cu ea în compania unui tânăr.