Bianga Drăgușanu vrea să își facă o nouă intervenție. Vedeta i-a făcut o vizită medicului estetician: "Vreau să fiu perfectă"

In articol:

Este deja cunoscut faptul că Bianca Drăgușanu este o împătimită a operațiilor estetice. Frumoasa blondină este extrem de atentă la aspectul fizic, iar de cele mai multe ori își dorește să arate senzațional.

Se pare că vara a început bine pentru vedeta de televiziune.

Astăzi, Bianca Drăgușanu a pășit din nou în cabinetul medicului estetician. Fosta asistentă de televiziune se gândește serios să își schimbe implanturile, dar și să mai ajusteze câte ceva la față, pentru a fi cu adevărat perfectă.

Citeste si: Bianca Dragușanu, despre a doua sarcină! Ea și iubitul ei, pregătiți să devină părinți! „Să vină în curând”

Citeste si: O nouă înșelătorie face ravagii în România! Zeci de oameni au picat deja în plasă- bzi.ro

Pe contul său de Instagram, a spus la ce intervenții s-a mai gândit pentru perioada următoare.

Bianca Drăgușanu, în cabinetul medicului estetican[Sursa foto: Instagram]

”A început vara și mai de făcut chestii la fața mea, vreau să fiu perfectă. Pe mine nu mă supără nimic, dar cred că se poate și mai bine de atât. Astăzi am nevoie să-mi fac buzele pentru că am cuminte atâtea luni, am spus că o să le topesc și că o să le fac în iarnă pe la început, pe aici pe la mandibulă mai am ceva și botoxul aici în frunte”, a spus

Bianca Drăgușanu și-a făcut operația la nas

Bianca Drăgușanu pe pagina sa de Instagram.

De curând, Bianca Drăgușanu a decis să își facă o nouă operație. De data aceasta, frumoasa vedetă a suferit o rinoplastie. Însă, nu totul a fost așa cum și-a dorit, pentru că au apărut complicații, iar timp de mai multe zile a avut un cheag de sânge la un ochi și câteva probleme cu respirația.

Citeste si: Bianca Drăgușanu s-a împăcat cu fostul iubit! Se pare că cei doi au planuri mari: „Viitorul soț...”

”Nu am avut probleme cu durerea, ci cu inflamția și cu respirația, lucrul care m-a panicat, am vorbit pe nas”, a spus Bianca Drăgușanu.